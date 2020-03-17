Paris yolcularında 'torpil' tartışması

Paris’ten TK 1824 sefer numaralı uçuşla dün gece Türkiye'ye getirilen yolcuların İstanbul Havalimanı'ndan otobüsle karantina alanına gittiği sırada Kıbrıslı Türk yolcuların otobüsten indirilmesi 'torpil tartışması' yarattı.

Türkiye'de yayınlanan Birgin Gazetesi, "Polis ekipleri tarafından önü kesilen otobüsten Güzide Sofi adlı bir yolcu indirildi.Yolcu'nun daha sonra KKTC Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi'nin kızı olduğu ortaya çıktı.

Otobüste bulunan diğer yolcuların tepki göstermesine rağmen indirilen Sofi, polis ekipleri tarafından başka bir araca alındı. Olaya ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çok sayıda Twitter kullanıcısı tepki gösterdi" derken, Türkiye İçişleri Bakanı Soylu da konu ile ilgili açıklama yaptı.

Soylu'da açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medyada yayınlanan görüntülere ilişkin açıklama yaptı. Soylu, "Fransa’dan gelen iki yolcu Kıbrıs aktarmalı olarak uçağa bindirilmiş ancak son gelen yolcularla ilgili böyle bir transit uygulamamız yok. Yanlış yapılan bu biniş işlemiyle ilgili gereği yapılıyor. Yolcular karantinaya alınıyor. 14 gün sonra Kıbrıs’a göndereceğiz" ifadelerini kullandı.

‘Torpil değil, yanlışlık’

Türkiye’de Paris’ten gelen yolcuların bulunduğu otobüsten indirilen Kıbrıslı Türk gençlerle ilgili ‘torpil’ tartışmasına karşın, ‘transit yolcu’ olan bu gençlerin aslında hiç o otobüse bindirilmemesi gerektiği, yanlışlığın fark edilmesi üzerine de otobüsten indirildikleri ileri sürülüyor.

Biri Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi’nin kızı olan gençlerin, Paris’ten Türkiye’ye indikten sonra, transit Kıbrıs’a geleceği ve burada tüm diğer yurt dışından gelecek yolcular gibi karantinaya alınmalarının gerektiği de söylenenler arasında.

Paris’ten gelen tüm yolcularla birlikte Türkiye’de karantinaya giderken otobüsten indirilen bu gençler, önce Türkiye basınında ‘torpil’ tartışmaları ile yer bulmuş, ardından burada da gündeme oturmuştu.

Türkiye İçişleri Bakanı’nın da ‘transit uygulamamız yok’ açıklaması üzerine alevlenen ‘torpil’ tartışmasına karşın, gençler şu anda Türkiye’de ve karantinada.

Kıbrıslı Türk Gençler, Türkiye’de 14 günlük karantina sürecinin dolmasını bekleyecek.