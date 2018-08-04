Paris Hilton Kuzey Kıbrıs'ta

Paris Hilton ile kısa bir süre sohbet eden Ataoğlu, Paris Hilton'un adaya gelmesinin ülke tanıtımı adına önemli olduğunu söyledi. Hilton’a ülkeye ait ipek kozası figürlü resim hediye eden Ataoğlu, Kuzey Kıbrıs’ta güzel bir tatil geçirmesini dileyerek organizasyonu gerçekleştirenlere teşekkür etti.