Parayı yanlış hesapladı, yanlış ödeme yaptı

Alsancak’ta D.G (E-55) kimlikli kişi, döviz bürosuna giderek, 4 bin 205 Sterlin’i bozdurmak istedi. Döviz bürosu çalışanı sterlini yanlışlıkla 13 bin 565 olarak hesaplayarak, 71 bin 895 TL ödeme yaptı. Bu yanlışlığa ses çıkarmayarak parayı alan D.G. tutuklandı.

Girne'de cep telefonu hırsızlığı

Polis Basın Bülteni’ne göre 8 Şubat’ta Girne’de bir internet cafede cep telefonu çaldığı tespit edilen T.A. (E-22) tutuklandı.

Soba yakmaya çalışırken kendini yaktı

Bu sabah Değirmenlik’te Mevhüde Kumaş, evinin salonundaki odun sobasını gazyağı ile yakmak isterken yandı.

Kumaş, sobaya gazyağı döktüğü sırada, alevin yükselip elindeki bidonu tutuşturması sonucu bidonu dışarı atmaya çalışırken, vücudunun belden aşağı kısmından üçüncü derecede yandı.



Yaralı, Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde müşahade altına alındı. Hayati tehlikesi bulunmuyor.