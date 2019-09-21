Paranın bir kısmını harcadığını iddia etti

‘Dolandırıcılık’ suçundan birçok kez cezaevine girip çıkıp çıkan E.K., benzer suçtan dün şikayet üzerine yeniden tutuklandı.

R.K., isimli şahsa kendini yeğeni olarak inandırıp bin 200 TL parasını alan E.K., şikayet üzerine tutuklandı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Mehmet Kanteper olayla ilgili bulguları aktardı.

Kanteper zanlı E.K.’nin 19 Eylül 2019 tarihinde, saat 15.30 raddelerinde, Minareliköy'de faaliyet gösteren Fima isimli market önünde, kendisini, Akdoğan'da sakin müşteki 80 yaşındaki R.K.’ye yeğeni Remzi olarak tanıttıktan sonra aracının benzininin bittiğini söyleyip adı edilenden sahte davranışla bin 200 TL nakit para temin ettiğini söyledi. Kanteper olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine Girne’de tespit edilen zanlının tutuklandığını belirtti.

Polis mesele ile ilgili zanlının gönüllü ifade verip almış olduğu paranın 500 TL sini harcadığı beyanında bulunduğunu mahkemeye aktardı.

Polis meselenin ciddi bir mesele olduğunu zanlının almış olduğu paranı akıbetinin araştırılacağını ayrıca harcadığı paranın dışında kalan miktarın henüz bulunmadığını belirterek ilk etapta zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı parayı borç aldığını ve geri vereceğini 700 TL’nin kendisinde olduğunu kalanı da annesinin tamamlayıp söz konusu şahsa geri vereceklerini söyledi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Rauf Kürşad zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.