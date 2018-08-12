Paramız varmış gibi yapalım mı?

Sterlin için "7 olursa kırılma noktası” demişlerdi…

“7.5 iflas…”

Şimdi 8'i geçti.

Kimi "Allah"a sığınıyor, kimi "egemenliğimiz, bayrağımız" diyor, halen…

- “Buyurunuz, Türk Liranız sizin olsun!”

Bunu da diyemiyoruz tabii…

Şimdilik TL veriyor, yerine “vatan, millet, nutuk” alıyoruz (!)

* * *

İnsanlar "ev"ini soruyor, taksidini…

- “Nasıl ödeyeceğiz?”

Bu sorunun içinde hamaset yok.

Çok yalın, samimi ve ağrılı…

- “Nasıl?”

* * *

Döviz borcunu Türk Lirası'na yapılandırdığınız zaman daha bir artıyor.

Taksit de artıyor, süresi de...

"Bir karış toprak vermedik" ya!

Böyle giderse her karışına üç ömürlük borcumuz olacak.

* * *

"Mış" gibi yaparak avunacağız, böyle giderse...

Devletimiz varmış gibi!

Toprağımız varmış gibi!

Egemenliğimiz varmış gibi!

Ve şimdi…

"Paramız" varmış gibi!

Din dersleri

Din derslerine dair tartışmayı anlayamadım.

“Seçmeli” oldu dendi.

İyi ya…

Din eğitimi almak isteyen bu dersi seçer!

Eğer “öğretmen” yoksa, bu seçimi yapmasına rağmen eğitim alamamışsa da hep birlikte hesap sorar, hakkını ararız.

İstemeyen de seçmez.

Din ve inanç özgürlüğü yok mu ülkede?

Niye “yasaklanmış” muamelesi yapılıyor ki…

“Seçmeli” olmuş işte…

Bu ne yaman çelişki anne?

“Yeni ekonomi politikaları”nı dinlerken Türkiye’nin…

Tavrını, üslubunu, derinliğini izlerken

“Bakan”ın…

Dedim ki kendi kendime…

“Bu nasıl bir çelişki…”

İroni mi desem…

Komedi mi...

Trajedi mi?

Kıbrıs’ın kuzeyine dair “ekonomik reçete”yi Türkiye yazıyor.

Düşünsenize!..

Adı, Soyadı, bir daha soyadı

Şimdi tam düğün sezonu ya!

Şu “soyadı kalabalığı”na takıntılıyım.

(Bizim evden de başlayarak.)

Kadınlar artık kocalarının soyadını almak zorunda değiller.

(Feministler senelerce mücadelesini vermiş bunun…)

Peki ne yapıyor çoğunluk?

Hem kendi adını kullanıyor, hem kocanınkini!

İkinci soyadı biraz da “bakınız ben evlendim” manasında...

Kendi soyadınla devam etsene...

Diyelim ki, yeni bir hayata başladın ve kocanın soyadını da istiyorsun, o halde, kendininkini boş ver...

...

Bir dostum geldi geçenlerde, kızının adını sordum.

Çocuğun iki adı var, anneanneden hatıra bir geleneksel isim bir de yeni, modern...

İki de soyadı var, biri annenin biri de babanın...

Düşündüm, güzelim kız evlendiği zaman bir de kocanın soyadını eklerse!

Kimlik memurlarına yazık...

“Bizim Allahımız var”

“Onların doları varsa, bizim de Allahımız var” lafı üzerinden o kadar çok gırgır üretiliyor ki!

Hele bir de özgürlük olsa Türkiye medyasında, mizah ne biçim iş yapardı şimdi...

Neyse...

Elbette insanların inançları önemlidir ve saygı duymak gerekir.

Ama anlamadığım şu!

Allah’ın da mı tapusu var acaba?’

“Bizim Allahımız var” diyor ya Erdoğan sık sık, Amerikalıların, İngilizlerin, Fransızların yok mu?

Her milletin Allah farklı mı sahi?