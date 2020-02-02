“Para yok, izne gönderdik”

Büyükkonuk Belediyesi Başkanı Ahmet Sennaroğlu, mali sıkıntılar nedeniyle 14 işçiye altı aylık ödeneksiz izin verme kararı aldı. Dev-İş'e bağlı GENEL-İŞ Başkanı Ömer Naşit, Belediye Başkanının sendika ve meclis üyelerine danışmadan karar aldığına işaret ederek, böyle bir kararı alamayacağına vurgu yaptı.

Dev-İş'e bağlı GENEL-İŞ Başkanı Ömer Naşit: “Süresiz grev ve Başkanın istifası gibi konuları konuşacağız”

Büyükkonuk Belediyesi CTP’li Meclis Üyesi Yüksel Asım: “Başkan bu kararı Meclis’e sunmadı. Belediyenin mevcut bütçesiyle, önümüzdeki aylarda da işçiler ödenemeyecek”

Dila ŞİMŞEK

Büyükkonuk Belediyesi’nde 55 işçiye dört aydır maaş ödenememesinin ardından, şimdi de 14 belediye personeli ‘altı ay ödeneksiz izne’ çıkarıldı.

Büyükkonuk Belediyesi Başkanı Ahmet Sennaroğlu, belediyenin mali sıkıntıları nedeniyle, 2014 ve sonrasında istihdam edilen 14 işçiye altı aylık ödeneksiz izin verme kararı alarak yazılı açıklama yaptı.

Öte yandan, Belediye’de örgütlü Dev-İş'e bağlı GENEL-İŞ Başkanı Ömer Naşit sendika ile görüşülmeden bunun dikkate alınamayacağını savunarak, işçilerin Pazartesi günü işinin başında olacağını söyledi. Naşit, personelle görüşüleceğini, süresiz eylem ve Başkanın istifasını talep etme gibi konuların görüşüleceğini kaydetti.

Belediye Meclis Üyesi Yüksel Asım ise, Başkanın bu kararı meclise sunmadığını belirterek, tamamen kendi başına karar aldığına işaret etti. Asım, belediyenin mevcut durumunda, önümüzdeki aylarda da işçilerin ödenmesinin mümkün olmayacağına vurgu yaptı.

Tüm bunlara karşılık Başkan Sennaroğlu ise, aldığı karardan kendisinin de memnun olmadığını ama belediyenin parası olmadığını anlattı. YENİDÜZEN’e konuşan Sennaroğlu, “Geçici izin verilen işçiler arasında akraba düştüklerim de var, kişi de seçmedim… Belediyenin parası yok, ne yapalım? Çalıştırıp ödemesek daha mı iyi?” dedi.

Sennaroğlu, dört aydır ödenemeyen işçilerin, bütçe onaylandıktan sonra ödeneceğini savundu.

Dev-İş'e bağlı GENEL-İŞ Başkanı Ömer Naşit:

“Süresiz grev ve Başkanın istifası gibi konuları konuşacağız”

Dev-İş'e bağlı GENEL-İŞ Başkanı Ömer Naşit, Belediye Başkanının sendika ve meclis üyelerine danışmadan karar aldığına işaret ederek, böyle bir kararı alamayacağını kaydetti. “Başkanın bahsettiği şekilde bir protokolümüz yoktur. Kendisi Toplu İş Sözleşmesinden bahsediyor, ancak altı ay ödeneksiz izin, işyeri veya belediyede yapılan sürekli işler sona erdiğinde iş azlı olarak uygulanabilir. Disiplin kurulu kararı gerekir veya personelin sağlık, eğitim gibi durumlarda kendi talebi üzerine böyle bir izin verilebilir. Biz sendika olarak gelir ve gideri görmeden, çalışanlar dört aydır ödenememişken böyle bir şeyi kabul edemeyiz. Pazartesi günü işçilerle görüşeceğiz, süresiz grev ve Başkanın istifası gibi konuları konuşacağız. Başkan 2014 sonrası giren 14 kişinin altı ay ödeneksiz izne gönderilmesini istiyor, bunu kabul etmiyoruz ve bu işçiler Pazartesi günü işlerinin başında olacaklar. 55 işçinin Kasım, Aralık, Ocak ayları maaşlarını, bayramlıklarını, 13. Maaşları gibi alamadığı ücretler toplam 1.2 Milyon TL ediyor. Artık diplomasi ile konuşma yolunu geride bıraktığımız bir döneme girdik. Çünkü personel, en iyi ihtimalle 2 ay daha para alamayacak”

Başkanın bahsettiği madde…

Naşit: “2018-2019 yıllarını kapsayan toplu iş sözleşmesinin 24. Maddesi aynen şu şekildedir. “Madde 24: İHBAR ÖNELLERİ

İşveren iş azlığı nedeni ile bir işçiyi işten durduracağı zaman “ilk giren son çıkar” prensibine uymayı kabul eder.

a) İş azlığı nedeni ile işten durdurma işleminde “İş Yasası” kuralları uygulanır.

b) (a) şıkkındaki ihbarlar yapılmazsa, söz konusu ihbar süreleri tam olarak ödenerek

işine son verilir.

c) Bu ihbarlarda 10 (on) iş günü tam ödenekli olarak, sendikaya üye personele yeni iş

arama izni verilir.

d) İş azlığı ile durdurulan kadrolu bir işçinin yerine 6 (altı) aya kadar istihdam

yapılacaksa, bu öncelik durdurulan işçiye verilir.”

Büyükkonuk Belediyesi CTP’li Meclis Üyesi Yüksel Asım:

“Belediyenin mevcut bütçesiyle, önümüzdeki aylarda da işçiler ödenemeyecek”

Büyükkonuk Belediyesi CTP’li Meclis Üyesi Yüksel Asım, Başkanın meclis üyelerine ve sendikaya danışmadan, tamamen kendi karar aldığını söyledi. Bunun usule uygun olmadığını ve işçilerin hakları olduğuna işaret eden Asım, Belediye mali sıkıdaysa alınabilecek tedbirler olduğunu, ancak keyfi karar alamayacağını belirtti. Meclis üyelerinin Başkanı defalarca mali konularda uyardığına değinen Asım, bütçe onaylanmadığı için ödeme yapılamadığının doğru olmadığını savundu. Belediyenin şu anki bütçesiyle, işçilerin önümüzdeki aylarda da ödenemeyeceğini ifade eden Asım, ‘aynı başkanla’ yola devam edilemeyeceğini söyledi.

Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu:

“Çalıştırıp da ödemesek daha mı iyi? Paramız yok”

Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu aldığı karardan memnun olmadığını dile getirerek, kırsal kesim belediyelerinin mali sıkıntılarına işaret etti. Sennaroğlu, “Toplu İş Sözleşmesinde, sıkıntı durumunda işe son alınan kişinin geçici veya kalıcı olarak durdurulacağı gibi bir ibare var. Medyada bazı haberlerde Belediyenin 12 Milyon TL borçta olduğu ve battığı yazıldı ancak bu doğru değildir. Borcumuz 3 Milyon TL civarındadır. Lefkoşa ve Erenköy Belediyelerine benzememek için, mecburen önlem almak zorunda kaldık. Ayrıca işçilerimizi durdurmadık, geçici olarak izin verdik. Çalıştırıp da ödemesek daha mı iyi? Paramız yok… Yaptığımız usule uygundur. Bakanlıkla da görüştüm, işçilerin sosyal sigortaları ve ihtiyat sandığı ödenecektir. Altı ay sonraki mali yapımıza göre yeniden değerlendirme yapacağız. İzin verilen kişiler arasında akraba düştüğüm kişiler bile var, insan da seçmedik. Maaşları ödenemeyen işçiler de, bütçemiz onaylanınca ödenecek”