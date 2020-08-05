Para vermedi her yerini kırdılar

Lefkoşa’da meydana gelen “Vahim zarar, ciddi darp” meselesi le ilgili olarak tutuklanan zanlı M.K.V., mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Polis memuru Mustafa Sensev, zanlının 01 Ağustos tarihinde saat 02.00 sıralarında Lefkoşa’da Çetinkaya Burcu üzerinde yanındaki kimliği meçhul kişi ile para vermeyen Lefkoşa’da sakin Cenk Bölüm’e tekme atıp, darp ettikleri sırada burç üzerinden düşerek, sağ ön kol ve sağ üst bacak kısımlarından kırık oluşmasına neden olduğunu belirtti.

Polis, zanlının 05.08.2020 tarihinde saat 01.30’da Girne Limanında tespit edilerek, tutuklandığını söyledi. Aranan bir kişi, alınması gereken ifadeler olduğunu belirten polis, zanlının iki gün tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Temay Sağer, zanlının iki gün tutuklu kalmasına emir verdi.

