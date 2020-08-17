Para karşılığı suç işlemeyi kabul etti tutuklandı

Lefkoşa’da meydana gelen ‘gizli ittifak’ suçlaması ile ilgili olarak tutuklanan zanlı A.Y., mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Polis memuru Hüseyin Ergüleç, zanlının şuan Türkiye'de bulunan KKTC'den ihraç edilmiş olan M.T. ile suç işlemek için gizli ittifak kurduğunu söyledi.

Ergüleç, zanlı ile M.T.’nin bir otelde çalışmakta olan kız arkadaşını işten durdurup Türkiye’ye göndermediği gerekçesi ile otelin işletmecisi olan kişinin adına kayıtlı olan aracın ön ve yan dikiz aynalarına zarar vermesi için 5 bin TL para karşılığında anlaştıklarını kaydetti.

Polis, zanlı ile M.T.’nin cep telefonu uygulaması Whatsapp hattı üzerinden görüşüp anlaşıp Gizli ittifak yaptıklarını bu hususla ilgili 29.7.2020 tarihinde polise şikayet yapılması üzerine soruşturma başlatıldığını ve 16 Ağustos itibari ile zanlının Lefkoşa'da tespit edilip tutuklandığını söyledi.

Suçunu itiraf etti…

Polis, mesele ile ilgili olarak A.Y.’nin Lefkoşa’da tespit edilip derdest emri gereği tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının verdiği gönüllü ifadesinde M. T. ile böyle bir suçu işlemek için anlaştığı 5 bin TL para karşılığında anlaştığını söyleyip suçunu itiraf ettiğini söyledi.

Polis, zanlının tasarrufunda bulunan ve Whatsapp’tan görüşme yaptığı Redmi Not-8 cep telefonu incelenmek üzere emare alındığını belirtti. Polis, zanlının etki edeceği tahkikatın tamamlandığını söyleyerek, KKTC'de 4.3.2020 tarihinden itibaren ülkede ikamet izinsiz olduğunu anlattı. Polis, bu aşamada zanlının ilerde görülecek davalarında hazır bulunmasının sağlanmasını için mahkeme tarafın uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Temay Sağer, yasal bağı olmayan zanlının 21 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.