“Para istemek için Ankara’nın yolunu tuttular"

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS)Genel Sekreteri Şener Elcil hükümet ortaklarını eleştirerek, “para istemek için Ankara’nın yolunu tuttuklarını” savundu.

Elcil yaptığı yazılı açıklamada, Kıbrıs Türk toplumunun kendi ayakları üzerinde durabileceği bir ekonomik yapının kurulabileceğini belirterek, “Ülkede çözüm aramak yerine Ankara’da çözüm arayanların Kıbrıs Türk toplumuna vereceği hiçbir şey olmadığını” iddia etti.

Maliye Bakanlığı’nın Ercan Havaalanı’nı çalıştıran şirketten 52 milyon TL, 32 casinonun 28 tanesinden 65 milyon TL, araç seyrüsefer ruhsatlarından 82 milyon TL, Sanayi bölgeleri arsaları kiralarından 5,5 milyon TL alacağını talep etmediğini de savunan Elcil, alacakların tahsili yerine Ankara’dan para istenmeye gidildiğini iddia ederek buna anlam vermenin mümkün olmadığını ileri sürdü.