Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi “Bulaşıcı Hastalıklar (Değişiklik) Yasa Önerisi’ne ilişkin çalışmalarını tamamladı.

Yapılan açıklamada , “Komitemiz, 31 Ağustos, 2, 4, 7 ve 9 Eylül 2020 tarihlerinde yapmış olduğu toplantılarda Bulaşıcı Hastalıklar (Değişiklik) Yasa Önerisini, Ek’teki Sunuş Gerekçesi ile Öneri Sahiplerinden Ulusal Birlik Partisi Gazimağusa Milletvekili Sayın Oğuzhan Hasipoğlu, Başbakanlık, Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Başsavcılık, Ticaret Dairesi, Polis Genel Müdürlüğü ve Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği yetkilileri ile Sayın Nurcan Gündüz’ün vermiş oldukları bilgiler ışığında görüşmüş ve çalışmalarını tamamlamıştır” denildi.

Önerinin 3’üncü maddesiyle değiştirilmesi öngörülen Esas Yasanın 43’üncü maddesinde Komite, tehlikeli bir epidemik veya bulaşıcı hastalığın tehdidi veya etkisi halinde alınan kararlara ve tedbirlere uyulmasını sağlamak amacıyla;

- Alınan kararlara ilişkin bazı aykırılıkların idari para cezası, bazı aykırılıkların ise mahkemeye intikali,

- İdari para cezası yanında işletme ve iş yerlerine caydırıcılığın artırılması amacıyla kapatma cezası uygulanacağı,

- Etkinlik veya organizasyon olması halinde bahse konu etkinlik veya organizasyonun derhal durdurulması,

- Belirli bir süre ile kapatılmasına karar verilen iş yerleri veya işletmelerin açık olması halinde konu suçun mahkemeye intikali,

- Hastalığı olduğunu bilen ve/veya bilebilecek durumda olan kişilerin kamu sağlığını tehdit edebilecek şekilde davranmasını engellemek amacıyla ceza verilmesi,

- Cezalara ilişkin yetkinin Bakanlık yanında Bakanlar Kurulunca yetkilendirilmesi koşuluyla belediye kolluk görevlileri veya belediye sağlık personeli tarafından da kullanılabileceği hususlarını düzenleyerek Önerinin 3’üncü maddesini yapılan tüm bu değişiklik ve teknik düzenlemelerle birlikte oybirliğiyle kabul etti.

Önerinin tümünü oybirliğiyle kabul eden Komite, Önerinin sunulan Rapor ışığında görüşülerek kabulü için Genel Kurul’a sevk etti.