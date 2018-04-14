Papageno’da tempo düşmüyor

Girne’nin eğlence mekanı Papageno Bar’da geceler bir başka yaşanıyor. Hafta içi ve hafta sonu yoğun ilgi gören mekanda coşku ve tempo hiç eksilmiyor. Mekanda özellikle Cumartesi akşamlarının vazgeçilmez ismi olan DJ Uğur Atay’la eğlence bir başka yaşanıyor. Atay, temposu yüksek şarkılarla konukları hayli hareketlendirirken, mekandaki enerji de geç vakitlere kadar bir an olsun düşmüyor. Gençlerin ağırlıkta olduğu eğlenceli gecelerde hem muhabbet hem eğlence bir arada yaşanıyor. Papageno’nun başarılı işletmecisi Koray Topaloğlu ise konuklarla yakından ilgilenerek herkesin takdirini kazanmaya devam ediyor.