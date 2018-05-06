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Papageno’da eğlence hız kesmiyor

Papageno’da eğlence hız kesmiyor

Girne’de kaliteli mekanı Papageno Pub’ta eğlence aralıksız sürüyor.

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Girne’de kaliteli mekanı Papageno Pub’ta eğlence aralıksız sürüyor. Her gecesi sanatçılarla dopdolu eğlenceli saatler sunan Papageno, konuklarına muhteşem saatler yaşatıyor. Cuma akşamı mekanda sahneye çıkan Hikmet Kurtarıcıoğulları eğlence severlere müzik ziyafeti çekiyor. Söylediği birbirinden özel şarkılarla konukları mest eden Hikmet Kurtarıcıoğulları, kendisine eşlik eden grubuyla mekana gelenlerin istek parçalarını da seslendirmeyi unutmadı.

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