'Panik yapmayın, tedbirli olun'

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, koronavirüse karşı panik yapmadan tedbirin elden bırakılmaması gerektiğini vurguladı.

Akıncı, “Bu sorun dünyayı kasıp kavuruyor. Bununla yüzleşebilmek ve alt etmek için panik yapmamalı ama kesinlikle tedbiri elden bırakmamalıyız. Paniğe gerek yok tedbire gerek var. Hem devlet hem bireysel olarak bu tedbirleri alalım” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, hükümetin okulların pazartesiye kadar kapalı kalması kararını da olumlu diye niteleyerek, eğitimin Mart sonuna kadar askıya alınıp Haziran ayında uzun tutulabileceğini de söyledi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhurbaşkanlığı’nda koronavirüs konusunda ülkede alınan ve alınması gerek önlemlerin ele alındığı toplantı sonrasında basın açıklaması yaptı.

Akıncı, gerek Güney’de gerekse ülkede koronavirüs vakalarının tespit edildiğini ifade ederek, Güney’de iki, Kuzey’de bir vaka olduğunu kaydetti.

Virüsün ülkeye geldiğini, hayatın gerçeğiyle yüzleşmek gerektiğini ifade eden Akıncı, virüs gelmeden alınması gereken önlemler ve hazırlıklı olunması için bir toplantı arzu ettiğini, çağrı yaptığını, üst düzey olmasını istediğini, hükümetin başlıyla birlikte tüm ilgili bakanlarıyla katılmasını, Türkiye Büyükelçisi ve ülkedeki sağlık birimleri ile iki toplumlu uzmanların da yer almasını amaçladığını, ancak koronavirüsle ilgili yaşanan son gelişmeler sonrasında hükümetin ayrı toplandığını kaydetti.

Akıncı, bu yüzden kendilerinin de ayrı bir toplantı yaparak sorunu ele aldığını ifade etti ve şunları kaydetti:

“PANİK YAPMAMALI AMA TEDBİRİ ELDEN BIRAKMAMALIYIZ”

“Böylesi bir sorun dünyayı kasıp kavuruyor. Bununla yüzleşebilmek ve alt etmek için panik yapmamalı ama kesinlikle tedbiri elden bırakmamalıyız. Bilinçlenme ve salgının nasıl yayıldığını bilmek önemlidir. Eller özellikle 20 saniye yıkanmalı ve bu sık sık yapılmalı. El sıkışma, kucaklaşma, öpüşme yakın temaslardan bir süre uzak durmalıyız. Sevgimizi bir süre gönülden gönüle yapmalıyız. Bir süre dikkat etmeliyiz.

“KALABALIK TOPLANTILAR ERTELENMELİ”

Karantina konusunda da hastanede bir bölüm ayrıldı ancak uzman hekimler daha yapılması gereken şeyler olduğunu söylüyor, bunu geliştirmeliyiz, yatak kapasitesi artırılmalı, şimdiden tedbirler alınmalı. Kişisel bakım yanında kalabalık toplantıların da ertelenmesi gerekiyor.

“SEÇİM TOPLANTILARIMI ASKIYA ALDIM”

Ben seçim toplantılarını askıya aldım, bu hafta hiçbiri yapılmayacak. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası konseri de iptal edildi.

Bu çerçevede hükümetin okullarla ilgili aldığı kararı gelişmelere göre olumlu bir adım olarak değerlendiriyorum. Eğitim, Mart sonuna kadar askıya alınsın, okulların kapanacağı Haziran’daki eğitim de uzun tutulsun. Çocuklar ve halkın sağlığı için gerekliyse varsın eğitim yaza sarksın. Bununla kaybetmeyiz kazanırız.”

“KAPILARIN TAMAMEN KAPATILMASI DOĞRU DEĞİL ANCAK ETKİN DENETİM GEREKLİ”

Sınır kapıları ile ilgili gelişmeleri de değerlendiren Akıncı, kapıların tamamen kapatılmasının doğru olmadığını ancak iki tarafta da etkin denetimlerin yapılması gerektiğini vurgulandı.

Uzmanların da gerekli tedbir ve önerileri açıklamaya devam edeceğini ifade eden Akıncı, ülkeye girecek kişilerin hangi limanlardan geldiğinin önemli olduğunu kaydetti ve tedbirlere uymanın önemli olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, bu sorunun dünya sorunu olduğunu, bu yüzden hem güney hem de Türkiye ile yakın iş birliği içinde olmaları gerektiğini ifade etti.

Bu hastalığın belirtilerini taşıyan kişilerin toplum içinde dolaşmadan hastaneye gitmeden sağlık Bakanlığının verdiği telefon numaralarına (05338501188 ve 0548 8501188) ulaşması çağrısında bulunan Akıncı, herkesin bireysel temizliğe önem vermesi, önlemlere ve tedbir açıklamalarına uymasını istedi.