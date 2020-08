PANİK GERİ DÖNDÜ

UBP-HP hükümetinin topluma verecek hiçbir şeyi kalmadı. Belki birkaç, üç beş, beş on ‘yandaş’ daha torpille işe girecek. Belki birkaç, üç beş, beş on ’yandaş’ daha tayin, terfi alacak. Belki birkaç, üç beş, beş on ‘yandaş’ daha arsa alacak.

Ama toplumun geneli avucunu yalayacak.

Başta gençler olmak üzere insanlarımız bu adada kalmayı tercih ettiklerine bir kez daha lanet okuyacaklar.

Adaletsizliğin, etiksizliğin ve eşitsizliğin acıtıcı etkisi bir kez daha en derinlerden hissedecekler.

‘Devlet’ denilen yapının kötü ellerde nasıl ‘ahbap-çavuş’ mekanizmasına dönüştüğünü ve ‘benden olmayanın boynu kopsun’ mentalitesinin bu topraklarda nasıl da hoyratça dolaştığını görüp kahrolacaklar.

Temel gailenin toplumun ezilen, dar gelirli, zor durumdaki kesimlerinin yaşam kalitesini yükseltmek değil, yüksek gelir gruplarına ve yandaşlarına kıyak geçmek olduğunu daha iyi anlayacaklar.

Tıpkı farklı kesimlerin anlamaya başladığı gibi…

***

Restorancılar Birliği mesela, hükümetin ‘kimleri düşündüğünü’ nihayet anladı.

‘Nihayet’ dedim, çünkü hükümetin ‘kumarhane sektörü’nün istekleri doğrultusunda işler yaptığı, kararlar aldığı açıktı, netti, kesindi.

Ülkeye girişler konusunda 1 Temmuz’dan itibaren yapılan uygulamaların adını ‘ekonomiyi canlandırmak’ koymuşlardı ama işin aslı bu değildi.

Asıl ‘canlandırılmak’ istenen casinolardı.

Turizm falan da değil yani…

Zira turizmin bu koşullarda canlan(a)mayacağını 5 yaşındaki çocuk da biliyordu.

O kadar stratejik hatalar yapıldı ki, ekonomi bırakın canlanmayı, yeniden sıfırlanma noktasına geldi.

Vaka sayıları arttıkça iç pazardaki hareketlenme gerilemeye başladı. Yerel vakalar görülmeye başladıkça insanlar sokaktan elini ayağını kesmeyi tercih etti.

Çocukların eğitim hakkı gasp edildiği gibi, yüksek öğretim sektörü zora sokuldu, hatta belki de yakın gelecekte bazı okulların kepenk indirmesinin önü açıldı.

***

Her taraftan ‘vaka’ haberleri, dedikoduları ve ihbarları yağıyor.

“Falan dükkanda vaka çıkmış” diyorlar.

“Filan işyerinde pozitif bulundu” diye telefon ediyorlar.

Bazı dükkanlar “Bizde virüs çıktı, kapattık, temas edenler hastaneye başvursun” çağrıları yapılıyor.

Panik geri döndü!

Çünkü hükümet bunu sağlamak için elinden ne geliyorsa ardına koymadı.

Şimdi Enfeksiyon Komitesi uçuşları sınırladı ama yerel vakaların önü nasıl alınacak bu saatten sonra, belli değil.

Komite’nin eğlence mekanlarıyla ilgili kararları zaten aylarca kapalı duran bu sektörü yeniden bitme, küçülme noktasına getirdi. Tabii ki çalışanları da işsizlik noktasına…

Şimdi çok acil bir ‘vakaları yeniden sıfırlama’ programına ihtiyaç vardır.

Lakin bir taraftan partizanlık işleriyle seçime oynayan, diğer taraftan da kumarhane sektörü dışında kimseyi umursamayan bu hükümette ne bunu yapacak kabiliyet, ne topluma verdiği güven duygusu, ne de zihniyet vardır!

Sonuç mu?

Herkes kendine iyi baksın…