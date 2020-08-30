Sarayönü’nde seyyar olarak muhallebi ve tatlı satarak geçimini sürdüren 59 yaşındaki Hakan Aşık, bu yıl işlerin yarı yarıya düştüğünü ve 20 yılda en kötü dönemin şimdi olduğunu belirtti.

Muhallebi, tatlı ve salep satarak, iki çocuğunu okuttu

Muhallebici Hakan Aşık, 20 yıldır Sarayönü’nde yer alan mahkemelerin önüne giderek, sulu muhallebi, salep ve tatlı satarak geçimini sağlıyor. Bunun öncesinde bir marketi olduğundan bahseden Aşık, orada işler iyi gitmeyince bir arkadaşının tavsiyesi üzerine böyle bir işe kalkıştığını belirtti. Hakan Aşık, yaz aylarında muhallebi, kış aylarında da, tatlı ve salep satışı yaparak iki çocuğunu okuttuğunu, iki çocuğunun da şu anda öğretmen olduğunu söylüyor. Aşık, bu süreçte dükkan açmayı hiç düşünmediğini, Kıbrıs kültüründe bu işin sadece seyyar olarak yapıldığını sözlerine ekledi. Aşık; “Elim ayağım tuttuğu sürece bu işi yapacağım. Evlatlarımın ikisi de öğretmen, onların da bu işi yapacağını sanmam. Onun dışında eğer biri gelip öğrenmek isterse, ona da öğretir devrederim” dedi.

“Satışlar yarı yarıya düştü”

Muhallebici Hakan Aşık, yılın ilk aylarından beridir tüm dünya ve ülkemizin mücadele ettiği Coronavirüs salgını sürecinde satışların önemli oranda düştüğünü söyledi. Aşık; “Pandemi sürecinde satışlar yarı yarıya düştü. Satışların yarı yarıya düşmesi demek, berbat bir durumda olduğumuzun kanıtı demektir. Esnaf şu anda iş yapmadan dükkan kapatabiliyor. Buna bir çare bulunması lazım. Sonuçta insanlar evine ekmek parası götürme derdinde. 20 yıl içerisinde en kötü dönemi yaşıyoruz diyebilirim” şeklinde konuştu.

“Kıbrıslı Rum müşterilerim de vardı”

Hakan Aşık; “Bu süreçten önce Kıbrıslı Rum müşterilerim de vardı. Ya Ledra Palace, ya da Lokmacı geçiş noktasından geçip buraya muhallebi veya tatlı yemeye geliyorlardı. Aynı zamanda alıp eve de götürüyorlardı ancak, yaşadığımız süreç bu yıl onu da bitirmiş oldu” dedi.