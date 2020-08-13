Pandemi sonrası ekonomik sorunlar konuşulacak

Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa İlçesi’nin düzenleyeceği “Pandemi Sonrası Ekonomik Sorunlar ve Çözüm Önerileri Paneli” bu akşam gerçekleşiyor. Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Genel Koordinatörü Hürrem Tulga, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Vargın Varer, DEV-İŞ Başkanı Koral Aşam ve Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk’un konuşmacı olarak katılacağı panel, 19:30’da KTAMS Salonu’nda yapılacak.