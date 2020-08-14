Pandemi sonrası ekonomi masaya yatırıldı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa İlçe Örgütü’nün düzenlediği ‘Pandemi Sonrası Ekonomik Sorunlar ve Çözüm Önerileri Paneli’ dün akşam KTAMS’ta yapıldı. Prof. Dr. Mustafa Besim’in moderatörlüğünde gerçekleşen panelde, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO) Genel Koordinatörü Hürrem Tulga, Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Yönetim Kurulu Üyesi Vargın Varer, Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ) Başkanı Koral Aşam ve Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Candan Avunduk konuşmacı olarak yer aldı.

Erhürman: Öngörülmezlik devam ediyor

Panelin açılışında konuşan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, pandemi sürecinin etkilerinin ve öngörülemezliğin devam ettiğini ve ‘şu safhadan, şu safhaya geçtik’ diyemediğimizi söyledi. Bazı noktalarda, hala ciddi sıkıntıların devam ettiğini de vurgulayan Erhürman, bunların başında pandemi hastanesi eksikliğinin geldiğini kaydetti.

Ekonomi alanında da sıkıntıların yaşandığını vurgulayan Erhürman, çekler konusunda dört defa farklı noktalara gelindiğini, hala birtakım belirsizlikler yaşandığına dikkati çekti. CTP’nin pandemi sürecinin başında Ekonomi ve Maliye Çalışma Grubu oluşturduğunu ve hükümete birtakım öneriler sunulduğunu da söyleyen Erhürman, “Bu önerilerimiz kabul görmedi. Her dakika karar değişiyor. Bütün çabalarımıza, yapıcı katkı koymamıza rağmen süreç yönetilemiyor. Daha ortak bir ses vermeye ve talepleri ortaklaştırmaya ihtiyacımız var” dedi.

Besim: Veriler krizin ne kadar derin olduğunu gösteriyor

Panelin moderatörü Prof. Dr. Mustafa Besim de paneldeki konuşmasında içinden geçmekte olduğumuz pandemi sürecinin, çok farklı bir süreç olduğunu ve ciddi bir kriz olduğunu söyledi. “Bizim gibi küçük ada ülkelerinde bu kriz daha da derinden hissedilir” diyen Besim, verilerin krizin ne kadar derin olduğunu gösterdiğini vurguladı.

Tulga: Düşük faizli krediler uygulanmalı

KTEZO Genel Koordinatörü Hürrem Tulga da konuşmasında, sektörel ve stratejik bölgeler olarak iş kayıplarının ölçülmesi gerektiğini ve katkıların bu çerçevede ihtiyaç ölçüsünde derecelendirilmesi gerektiğini söyledi. Tulga ayrıca, düşük faizli ve ulaşılabilir kredi uygulamalarına hemen başlanması gerektiğini vurguladı.

Avunduk: İş yerlerini hiç açmayanlar var

KTSO Başkanı Candan Avunduk da panelde yaptığı konuşmada, içinde bulunduğumuz kriz döneminde küçük esnaf ve perakendecilerin en fazla etkilenenler olduğunu söylerken, iş yerlerini hiç açmayan işletme sahiplerinin olduğunu vurguladı. Avunduk, en çok ihtiyacımız olanın istikrar olduğunu ve uzun soluklu hükümetlerle sıkıntılarımızın aşılabileceğini vurguladı.

Aşam: En ağır fatura emekçi kesime kesildi

DEV-İŞ Başkanı Koral Aşam da paneldeki konuşmasında, içinden geçmekte olduğumuz pandemi döneminde alınan kararların Bilim Kurulu tarafından alınması ve bilimsel verilere dayanması gerektiğini söylerken, ekonomik anlamda da krizin en ağır faturasının emekçi kesime kesildiğini söyledi. Aşam ayrıca, ikinci destek paketinde öngörülen yüzde 9’luk çalışan payı muafiyetinin, yani çalışana yansıyacak bölümünün, seçim yasaklarından birkaç saat önce değiştirilerek, çalışanın cebinden alınıp, işverene verildiğini eleştirerek, “Bu hükümetin çalışana bakış açısını ortaya koyuyor” dedi.

Varer: Hükümet çok hızlı plan ve program yapmalı

KTTO Yönetim Kurulu adına panele katılan Vargın Varer de devam eden pandemi sürecinde turizm ve yükseköğretim sektörlerinden en yüksek verimi elde etmek için hükümetin çok hızlı plan ve program yapması gerektiğini söyledi.