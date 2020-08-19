"Pandemi satışları vurdu, en kötü yılımız bu yıl…"

Taner Akdeniz, 8 yıldır Kıbrıs’ın doğusunda bulunan Ziyamet köyünde anayol üzerinde sebze meyve satışı yapıyor. Genelde ürettiği ürünlerini sattığını belirten Akdeniz, bu yıl satışların büyük oranda düştüğünü dile getirdi.

“En kötü dönemi yaşıyoruz”

Anayol üzerinde bir 'galif' içerisinde meyve sebze satışı yapan Taner Akdeniz 8 yıldır burada olduğunu ve satışların en kötü olduğu dönemin bu yıl olduğunu söyledi. Akdeniz; “Satışlar diğer yıllara göre çok zayıf. Bir turistlerin olmaması, bir de insanların olabildiği kadar az alışveriş yapması satışları çok etkiledi. İnsanların alım gücü düştü ve dilediğince alışveriş yapamıyor. Satışlar geçen yıla göre 3’te 1 düştü. Ben 8 yıldır buradayım, böyle bir şeyle ilk kez karşılaşıyorum. En kötü yılımız bu yıl diyebilirim” dedi.

“Ürünlerimiz organik”

Sattığı ürünlerden de bahseden Taner Akdeniz; “Kendi ürettiğimiz üzüm, karpuz, incir ve kavunlarımız var. Bizim ürünlerimiz genelde Karpaz Bölgesi’nden. Dışarıdan hiç ürün almıyoruz. Ürünlerimiz genelde Mehmetçik, Ziyamet, Yeşilköy ve buradaki diğer civar köylerden oluyor. Ürünlerimizin büyük bir çoğunluğunu da biz kendimiz üretiyoruz” ifadelerini kullandı.