“Pandemi kontrolden çıkmak üzere”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Merkez Yönetim Kurulu (MYK), pandemi sürecinin kontrolden çıkmak üzere olduğu uyarısında bulunarak, hükümetin hiçbir çağrıya kulak vermediğini ve toplumu büyük bir riske soktuğunu bildirdi.

CTP’den yapılan açıklamada sağlık, eğitim ve ekonominin tam bir kaos içinde olduğuna dikkat çekildi, bu gidişata acilen doğru, bilimsel, mantıklı müdahale gerektiği kaydedildi.

Dış kaynaklı vaka sayısının yanı sıra yerel vakalarda da ciddi bir artış olduğuna işaret edilen CTP açıklamasında, “Ülkeye girişler derhal denetim altına alınmalıdır. Aksi halde sağlık sistemimiz çökme tehlikesi ile karşı karşıya kalacak, ekonomi daha da kötüye gidecek, eğitim başlayamayacak ya da kesintiye uğrayacaktır” ifadesine yer verildi.

Hükümetin tüm uyarılara rağmen yanlış üstüne yanlışlar yaptığına dikkat çekilen açıklamada, iki aydan uzun bir süre sıfır vaka söz konusu iken denetimsiz girişler nedeni ile ciddi riskler oluştuğu vurgulandı.

‘Ekonomiyi canlandıracak’ gerekçesiyle yapılan açılımların tamamıyla ters teptiğine işaret edilen açıklamada, “Vaka sayısında yeniden başlayan artışa rağmen hükümet kılını kıpırdatmamış, hastalık yayılmış, halk sağlığı tehlikeye atılmış, bunun sonucunda da ekonomi canlanmak şöyle dursun tamamen durma riski ile karşı karşıya bırakılmıştır. Hiç kimsenin toplumu bu kadar büyük bir tehlikeye sokma hakkı yoktur” denildi.

CTP açıklamasında ‘sağlık, eğitim ve ekonomi alanlarında belirsizlik ve kaos ortamını yaratanların hesap vermesi gerektiği’ de vurgulandı.