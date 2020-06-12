'Pandemi Hastanesi'nde gecikme yok'

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) tarafından hazırlanan “12. Rekabet Edebilirlik Raporu” açıklanıyor.

Bu amaçla düzenlenen forum etkinliğinde daha sonra Başbakan Ersin Tatar konuşma yaptı.

2008’den bu yana tüm rekabet edebilirlik raporu toplantılarına katıldığını dile getiren Başbakan Tatar, ilgili müsteşarlara bu raporları inceleme görevi verdiğini söyledi.

Siyasilerin kararlarını verirken mutlaka ki bu raporlardan yararlandığını söyleyen Tatar, bu çalışmaları yapmanın kolay olmadığını kaydetti.

Önemli olanının ülkeyi ileriye taşımak olduğunu söyleyen Tatar böyle toplantılarda çok da karamsar olunmaması gerektiğini dile getirdi.

Kimsenin KKTC’de pandemi sürecinde elde ettiği başarıyı küçümsememesini isteyen Tatar, ülkedeki sektörlerin önünün açılması açısından bu algının öneminden bahsetti.

“MAKSİMALİST TALEPLER KONUSUNDA SİYASET HATA YAPMAMALI”

Büyük resme bakıldığında KKTC’nin önünün açık olduğun söyleyen Tatar, maksimalist talepler konusunda siyasetin hata yapmaması gerektiğinin farkında olduklarını, hata yapacak çok pay olmadığını çünkü kamu maliyesinin durumunun da ortada olduğunu anlattı.

Kamu maliyesi gelirlerinin pandemiden dolayı azaldığını kaydeden Tatar, normalleşme sürecinin uzamasına bağlı olarak bütçe performansının ortaya çıkacağını söyledi.

Yavaş yavaş normalleşmeye başlandığını kaydeden Tatar “ben inanıyorum ki bu çok uzun zaman almayacaktır ve inanıyorum ki KKTC çok daha ilgi gören bir yer haline gelecek” dedi.

Değişik sektörlerde elde edilen başarılara işaret eden Başbakan Tatar, kurumlara bakıldığında eskiye göre çok daha güçlü bir KKTC olduğunu söyledi.

İnsan sermayesinin önemine işaret eden Tatar, makro hedeflerin gelişmesini sağlayacak güvenli zemini pekiştirmek için çalıştıklarını vurguladı.

“HÜKÜMETLER GELİR GEÇER, DEVLET ORADADIR”

“Hükümetler gelir geçer, devlet oradadır” diyen Tatar bu noktada bürokratların değerli katkılarına işaret etti.

“Bir Allahın kuluna telefon açıp şuna kredi ver demedim” diyen Tatar, hak edenin hak ettiğini alacağı bir sistemin önemine değindi.

“PANDEMİ HASTANESİ KONUSUNDA GECİKME YOK”

Pandemi hastanesi konusunda hiçbir gecikme olmadığını söyleyen Tatar, ilgili projenin gerekli birimlerin kontrolünden geçmesi sürecine işaret etti.

Kamu maliyesini iyi yönettiklerini, hiçbir israfa izin vermediklerini kaydeden Tatar, özel sektörün pandemi nedeniyle yaşadığı sorunları aşabilmesi için ikinci paket hazırlığında olduklarını anlattı.

Tatar, faizlerin yeniden değerlendirilmesinde de fayda olduğunu dile getirdi.