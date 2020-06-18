“Pandemi Hastanesi projesi uygun görülmemişti”

Meclis’te konuşan Sağlık Bakanı Ali Pilli, iki ay önce Bakanlar Kurulu’na bir pandemi hastanesi projesi sunduklarını, ancak o dönemde bunun kabul görmediğini söyledi.



CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın “pandemi hastanesi neden yapılamadı” sorusu üzerine yanıt veren Sağlık Bakanı Pilli, projeyi geliştirerek, yeniden gündeme aldıklarını söyledi.



“O dönem daha aktif olsaydım belki herkes ikna edebilecektim” diyen Pilli, şimdi Pandemi Hastanesi ihtiyacının anlaşıldığını söyledi.



Mühendis ve Mimar Odaları ile görüştüğünü anlatan Sağlık Bakanı Pilli, geçmişte yapılan Pandemi Hastanesi projesi için kendilerinden herhangi bir ücret istenmediğini de anımsattı.

Erhürman’ın “1 Temmuz için treni kaçırdık, bu hastane ne zaman olacak” sorusuna da yanıt veren Bakan Pilli, iki ay içinde hastanenin yapılabileceğini söyledi.



“İki ay içinde de olmayacaksa artık ümidimi keseceğim” diyen Pilli, ‘İki Toplumlu Teknik Sağlık Komitesi’ne sunulmayan Covid-19 raporunda da geç kalındığını kabul etti.



Kitapçığın tamamlandığını ancak son kontrollerin yapıldığını söyleyen Pilli, “önümüzdeki günlerde” bu raporun sunulacağını belirtti.



Milletvekili Dr. Sıla Usar da “Maliyeti çok daha hesaplı PCR testleri Türkiye’den niye gelmiyor” ve “Covid vakalarında bir dalgalanma olursa nasıl yöneteceğiz” sorularını yöneltti.



Sağlık Bakanı Pilli, hastanede, iki yüze yakın yatak olduğunu söyledi.

Sıla Usar’ın “Bunlar mevcut yataklardır, yeni değil” itirazı üzerine, “Yenileri de temin edilecek, bir salgın olursa, nasıl geçmişte üstesinden gelmişsek, yine geleceğiz” dedi.

PCR kitlerle ilgili de konuşan Pilli, “20 dolar olan kitleri, 12.5 dolara alıyoruz, Türkiye devletiyle aynı kaynaktan alıyoruz, altyapımızı bu yönde hazırladık” dedi.

“700 işçi başvurdu, hafta sonu da test yapacağız”

Güneydeki işçiler ve Pile’de yaşayan yurttaşların endişelerini dile getiren CTP Milletvekili Armağan Candan’a yanıt veren Sağlık Bakanı Pilli, “Hastaneye 700’e yakın başvuru vardır, hafta sonu da çalışarak, rakam bin de olsa pazartesi herkesi göndereceğiz” dedi.

Bakan Pilli, Pile’yle ilgili de bir çözüm üreteceklerini söyledi.

CTP Milletvekili Fikri Toros, 1 Temmuz açılımına yönelik “risk kategorileri”nin nasıl belirlendiğini sordu, Türkiye’nin yüksek risk durumuna rağmen A kategorisinde yer almasını hatırlattı.



“O dönemde Türkiye’de vakalar bu noktada değildi” diyen Bakan Pilli, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre karar verdiklerini iddia etti.



Avrupa Birliği’nin finanse etme sözü verdiği ‘hekim istihdamı’nın neden yapılmadığına yönelik soruyu yanıtlayan Sağlık Bakanı Ali Pilli, “Kimin istihdam edileceğine Sağlık Bakanlığı karar vermeliydi, Tabipler Birliği değil” dedi.