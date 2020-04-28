Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Cemal Özyiğit işin başından beri “birlikte hareket ve ortak akıl” denildiğine dikkati çekerek “Hükümet ısrarla uzattığımız eli görmezden geliyor. Hükümet önerilerimizi dikkate almıyor” dedi.

Sivil toplum örgütlerinin de önerilerinin dikkate alınmadığını anlatan Özyiğit ortak akılla hareket edilmesi gerektiğini söyledi, yaşanan durumun “üzücü” olduğunu ifade etti.

Mecliste söz alan ve “Pandemi hastanesi neresidir?” diye soran Özyğit, bu konuda bir bilinmezlik olduğuna dikkati çekti, Kolan Hastanesi’nin pandemi hastanesi olmasını önerdi.



Sanal klinik konusunun gündeme gelmesi gerektiğini söyleyen Özyiğit, test sayısının artırtılması gerektiğine dikkati çekti.

“Ülkemizde yapılan testler olumlu, bundan mutluluk duyuyoruz. Ancak yeterli test yapıyor muyuz? Açılacak sektörlerde testler yapılıyor mu?” diyen Özyiğit Türkiye ve güneyde hala vakaların arttığını söyledi.

Başbakanlık COVID- 19 Koordinasyon Konseyi Başkanı Dr. Sibel Siber’in gündeme taşıdığı “hastanede bazı cihazların kaybolduğu” iddiasının önemli olduğunu ifade eden Özyiğit, Sağlık Bakanı’nın açıklama yapmasını istedi.

Hükümetin hazırladığı ekonomik paketin sosyal adaletten yoksun olduğunu savunan Özyiğit “Üst gelir gruplarına neden eliniz uzanmadı? Hani anlı şanlı zenginler? Hani casino işletenler, nerededir?” diye konuştu.

Belediyelerin yoğun şekilde çalıştığını ifade eden Özyiğit belediyelerin katkı paylarından kesilen % 25’lik kaynağın geri ödenmesini istedi.

İşsizlik ödeneği konusunda hükümete eleştiriler yönelten Cemal Özyiğit 1işsizlik ödeneğinin 1500 TL’ye düşürüldüğüne dikkati çekerek “Bu rakamı nasıl tespit ettiniz?” diye sordu.