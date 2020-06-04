“Pandemi hastanesi neden yapılmadı?”

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, Covid-19 salgınında ikinci dalga tehlikesine karşı duyduğu endişeleri paylaştı, altyapının hazır olmadığını söyledi.

Salgında ikinci dalgaya ne kadar hazırlıklı olduğumuzun sorgulanması gerektiğine değinen Bengihan, sağlık için ayrılan bütçe ile neden pandemi hastanesinin yapılmadığını irdeledi.

Bengihan’ın açıklaması şu yönde:

“Dünya Sağlık Örgütü başta olmak üzere tüm sağlık otoriteleri olası bir ikinci dalga konusunda uyarılarda bulunurken ve Sağlık Bakanı Ali Pilli de halkımıza bu yönde uyarı yaparken ikinci dalgaya ne kadar hazır olduğumuzu ciddi ciddi sorgulamamız gerekmektedir.

Salgın sürecinde, ülkemizin sağlık altyapısı ve personel konusunda olası bir ikinci dalgaya hazır olmadığını açıkça gördük. Pandemi hastanesinin neresi olacağı ile ilgili büyük bir kaos yaşanmış, Dr. B.N.D.H. Üroloji, Nöroloji ve Noroloji Yoğun Bakım Servislerinin Pandemi Hastanesine dönüştürülmesi ile bu servisler hastanedeki başka servislere taşınarak tedavi gören hastalar ve bu servislerde görev yapan personel mağdur edilmişlerdir. Bu kritik süreçte Sağlık Bakanı keyfi nakil ve görevlendirmeler yaparak hemşirelerin moral ve motivasyonunun bozulmasına neden olmuştur. Birçok hemşire kendi servislerinden alınıp pandemi servisine görevlendirilerek ilgili servislerin hizmetlerinde aksama yaşanmasına neden olunmuştur.

En yakınımızdaki örnekler olarak Türkiye ve Güney Kıbrıs’ta ikinci bir salgın olasılığına karşı süratle pandemi hastaneleri tamamlanırken, Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin 45 gün içinde pandemi hastanesi yapılacağını açıklamasının üzerinden 47 geçmesine rağmen bu konuda hala daha hiçbir somut adım atılmamıştır. Sağlık Fonunda biriken 30 milyon TL’lik kaynağın bu amaçla kullanılmamasının izahını Sağlık Bakanı Ali Pilli halkımıza yapmak zorundadır.”