Pandemi Hastanesi: Birkaç ay sonra ihale

Meclis’te “Pandemi Hastanesi” gündem oldu, Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, birkaç aylık sürede projesi tamamlanarak Pandemi Hastanesi’nin ihalesine çıkılacağını belirtti.



Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Pandemi Hastanesi’nin niye yapılmadığını anlatırken, “Yıllardır kendi ayağımıza kurşun sıkmaktan başka bir şey yapmadık” dedi.



“Girne Amerikan Üniversitesi’nden teslim alınan Girne Hastanesi’nin ihale sürecinin yakında başlayacağını” söyleyen Amcaoğlu, birkaç aylık sürede de projesi tamamlanarak Pandemi Hastanesi’nin ihalesine çıkılacağını belirtti.



“1 Temmuz sürecine Pandemi Hastanesi olmadan giriyoruz, bu hastane ne zaman bitecek” sorusu üzerine, Maliye Bakanı “bir sıfırdan büyüktür” benzetmesini yaptı, projenin birkaç ay içinde tamamlanarak, sonra ihale sürecinin başlayacağını söyledi, hastane için “yılsonunu” işaret etti.



Sağlık Bakanı Ali Pilli, kendilerine 50 gün önce “hibe edilmiş bir proje” olduğunu söylerken, Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu ise bu projenin “vize sorunu” olduğunu söyledi.