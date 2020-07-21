"Pandemi Hastanesi acil bir ihtiyaç"

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP-YG) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, Pandemi Hastanesi’nin acil bir ihtiyaç olduğunu belirterek, hükümeti bu konuda adım atmaya çağırdı.

TKP-YG’den yapılan açıklamaya göre, katıldığı bir programda konuşan Çakıcı, ülkede alınan Coronavirüs tedbirlerinin bu kadar sık değişmesininin doğru olmadığını belirterek, kararların bilimle alınması gerektiğini kaydetti.

Özellikle KKTC gibi kendini koruyan küçük bir ülke için tehlikeyle başa çıkmak için şartları koruyarak geliştirmenin önemli olduğunu kaydeden Çakıcı, bunun dünyaya kapalı kalmak anlamına gelmediğini, tedbirlerin sürekli değişmemesi gerektiğine vurgu yaptı.

Çakıcı, kararlar alınırken üniversitelerdeki bilim insanlarından daha çok yararlanılması gerektiğini belirterek, virüsün dünya genelinde herkes için bir tehdit oluşturduğunu kaydetti.

Mehmet Çakıcı, hükümeti normalleştirme adımlarını atarken aldığı kararlar ile ilgili de eleştirerek, “ne yaptığını bilen bir Bilim Kurulu'na ihtiyaç” olduğunu ifade etti.

Hükümetin PCR testleri için özelden yardım almasıyla ilgili sorulan soruya da yanıt veren Mehmet Çakıcı, hükümetin sağlığa daha çok yatırım yapması ve kaynak ayırması gerektiğini vurguladı.

Pandemi Hastanesinin bu ülkede ihtiyaç olduğunu belirten Çakıcı, mevcut hastanelerde yaşanan sıkıntılara işaret etti.

Ülkede şu anda bir karmaşa yaşandığını gördüğünü kaydeden Çakıcı, değişmesi gerekenin anlayış olduğunu, anlayışın değişmemesi durumunda insanların ya da siyasi partilerin değişmesinin anlamı olmayacağının altını çizdi.