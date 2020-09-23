"Pandemi, hak ihlallerine gerekçe olamaz"

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı’yı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Dizdarlı, Cumhurbaşkanı Akıncı’ya, kurumun son altı aylık raporunu sundu.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Yüksek Yönetim Denetçisi görevini yapan kişinin, kimliği, kişiliği, tarafsızlığı, bağımsızlığı ve görev anlayışının çok önemli olduğunu belirtti.

Akıncı, bu dönemin, geçmişe kıyasla, halkın güvenerek, Yüksek Yönetim Denetçisine en fazla başvuruda bulunduğu dönem olduğunu kaydetti ve bunun da, yapılan görevlendirmenin ne kadar isabetli olduğunu gösterdiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Yüksek Yönetim Denetçisi Emine Dizdarlı’nın göreve geldiği andan itibaren çok başarılı hizmetler sunduğuna işaret etti.

Yüksek Kamu Yönetimi Denetçisi olarak da adlandırılan Ombudsman’ın çok önemli bir makam ve demokrasiler açısından “olmazsa olmaz” denilen bir kurum olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, şöyle konuştu:

“EMİNE HANIMIN NİTELİKLERİ, KURUMA OLAN İNANCI VE GÜVENİ ARTIRDI”

“Ancak orada bulunan kişinin kimliği, kişiliği, tarafsızlığı, bağımsızlığı, görev anlayışı çok önemli. Bu dönem, öyle inanıyorum ki, geçmişe de bakıp kıyaslama yaptığımda, halkımızın güvenerek en fazla başvuruda bulunduğu dönem oldu. Geçmişte de başka arkadaşlarımız bu görevde bulundular, onlar da elbette değerli hizmetler verdiler ama Emine hanımın biraz önce söylediğim nitelikleri bu kuruma olan inancı ve güveni artırdı. Bu da son derece önemli bir durumdur. Emine hanıma başarılı hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum, bundan sonraki çalışmalarında da başarılar diliyorum. Tabi en önemlisi Emine hanımın ortaya koyduğu bulguların, görüşlerin idarede bulunanlarca anlaşılıp, gereğinin yerine getirilmesi önem taşır. Bir çok konuda da bu oluyor diye görüyorum raporlarda, o da ayrıca sevindirici bir gelişme oluyor.”

DİZDARLI: “PANDEMİ, HAK İHLALLERİNE BİR GEREKÇE KESİNLİKLE OLAMAZ”

Ombudsman Emine Dizdarlı da, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya teşekkür ederek, Ocak- Haziran 2020 dönemine koronavirüsün damga vurduğunu kaydetti. 15 Mayıs’ta başladıkları işlerine, yeni tedbirler alarak ve yeni normale alışarak, vatandaşa hizmet vermeye çalıştıklarını söyleyen Dizdarlı, randevuların ve yüz yüze görüşmelerin devam ettiğini, ancak önceliğin hijyen ve maske kuralına uymak zorunluluğu olduğunu kaydetti.

Dizdarlı, “Yeni normal olarak gördüğümüz hayata alışmamız gerekir. Bizim için pandemi, hak ihlallerine bir gerekçe kesinlikle olamaz ve her geciken tedbir veya alınması gereken herhangi şeyin gecikmesi de hak ihlallerine yol açabilir diye biz daha titiz bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Dizdarlı, başvurularda sağlık alanında, şikayetlerin ana konusuna göre artmaya başladığını, gelecek altı ayda sağlığın ön planda olacağını, gereken sorumluğu taşıyacaklarını söyledi.



