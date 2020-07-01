Pandemi döneminde yapılmayan yatırımlar için kararname
Bakanlar Kurulu, Pandemi döneminde yapılmayan yatırımlar için kararname hazırladı.
Corona Virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle 14 Mart'tan itibaren tedbir kararları uyarınca faaliyetlerine ara verilen iş yerlerinde çalışan sigortalıların, Bakanlar Kurulu kararı uyarınca işyerinin faaliyetine ara verdiği süre boyunca, çalışmadıkları için primi ödenmemiş sürelerinin, kısa vadeli sigorta kollarında nazara alınmayan sürelerden sayılarak sigortalıların kısa vadeli ödeneklerini alırken mağdur olmalarının engellenmesi amacıyla yasa gücünde kararname hazırlandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan kararname Sosyal Güvenlik Yasası kapsamında sigortalı olan ve 14 Mart 2020 tarihinden sonra Bakanlar Kurulunun Corona Virüsü (Covid-19) hakkında tedbir kararları uyarınca faaliyetlerine ara verilen işyerlerinde çalışan sigortalıları kapsıyor.
Kararnameyle sigortalıların, Bakanlar Kurulu kararı uyarınca işyerinin faaliyetine ara verdiği süre boyunca, çalışmadıkları için primi ödenmemiş sürelerinin, kısa vadeli sigorta kollarında nazara alınmayan sürelerden sayılması düzenlendi.