“Pandemi çadırı değil, tedbir maksatlı…”

Lefke Cengiz Topel Hastanesi’nin bahçesine kurulan ve eleştirilere neden olan çadırın ‘pandemi çadırı’ olmadığını ifade eden hastane başhekimi Doktor Zafer Hıdıroğlu, özellikle son günlerde yaşanan vaka artışı nedeniyle bir takım önlemler alındığını ifade etti.

Dr. Hıdıroğlu, hastaneye gelen ateşli hastaların tetkiklerinin daha tedbirli yapılması için bu yöntemi uyguladıklarını söyledi.

Hıdıroğlu: “Bu tedbiri almak zorundayız”

YENİDÜZEN’e açıklama yapan Doktor Zafer Hıdıroğlu, hastane yönetimi olarak böyle bir karar aldıklarını kaydetti.

Hıdıroğlu, “Vakaların artışı nedeniyle hastanedeki hastaları da riske atmak istemedik. Ateşli hastaların tüm tetkiklerinin daha iyi bir ortamda yapılması için hastane yönetimi olarak böyle bir karar aldık. Çalışmalarımız devam ederken, çadırların için soğutulması ilgili düzenlemelerin yapılması devam ediyor. Bu tedbiri almak zorundayız, halkımızın sağlığı her şeyden önemli” dedi.

“Haberler motivasyonumuzu bozuyor”

Sosyal medyada çıkan haberlerin de, arayıp sorulmadan yapıldığına sitem eden Hıdıroğlu, böyle bir dönemde yapılabilecek en doğru adımı attıklarını kaydetti. Toplum sağlığının her şeyden önde olduğuna da dikkati çeken Hıdıroğlu, bu dönemde destek beklediklerini, morale ihtiyaçları olduğunu söyledi.