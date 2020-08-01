Pamuklu-Çayırova anayolunda araç yangını

Pamuklu – Çayırova anayolunda, bu sabah araç lastiklerinin kuru otlara sürtünmesi sonucunda yangın çıktı, EN 527 plakalı tamamen yandı.

Pamuklu – Çayırova anayolunda bu sabah 04.00 sıralarında İsmail Mohammad'in yönetimindeki EN 527 plakalı salon araç, yolun sağ kısmından derin bankete inip geri dönüş yapmaya çalışırken araba lastiklerinin kuru otlara kayarak sürtünmesi sonucunda yangın çıktı.

Meydana gelen ve itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın neticesinde EN 527 plakalı araç tamamen yandı. Soruşturma sürüyor.