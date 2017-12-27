Pallas Tiyatrosu’nda iki toplumlu klasik müzik gecesi

Kıbrıs’ın ilk iki toplumlu klasik müzik orkestrası olan Kıbrıs Oda Orkestrası (Cyprus Chamber Orchestra), 29 Aralık 2017, Cuma akşamı saat 20:00’da güney Lefkoşa’da bulunan Pallas Tiyatrosu’nda konser verecek. Birinci yılını kutlayan orkestranın kurucuları ve aynı zamanda artistik direktörleri olan Nihat Ağdaç ve Natalie Neophytou’dan yapılan açıklamaya göre konserde Kıbrıslı Türk ve Rum olmak üzere toplam 21 yaylı ve üflemeli çalgı sanatçısı yer alacak. Konserin repertuvarı Wolfgang Amadeus Mozart’ın “Küçük Bir Gece Müziği” ve Franz Schubert’in “Si Bemol Majör 5 Numaralı Senfoni”nden oluşuyor. 2016 ve 2017 yıllarında “Stelios İki Toplumlu Ödülü”ne layık görülen orkestra, kuruluşundan bu yana Bedesten, Bellapais Manastırı, Pallas Tiyatrosu, Rialto Tiyatrosu, Kasteliotissa ve Othello Kalesi’nde kapalı gişe konserlerle sanatseverlerin büyük beğenisini kazandı. “Baf 2017 Avrupa Kültür Başkenti” etkinlikleri kapsamında başkemancılığını Nihat Ağdaç’ın yaptığı ve Berlin Filarmoni Orkestrası sanatçıları ile birlikte “UnitedByMusic” adıyla gerçekleşen ortak konserle adını uluslararası alanda da duyuran Kıbrıs Oda Orkestrası, konserlerini orkestra şefi olmadan gerçekleştiriyor. Orkestra hakkında aralarında Fransız Uluslararası Radyosu, Alman Ulusal Radyosu ve birçok ulusal medya kuruluşlarının da bulunduğu radyo, televizyon ve gazetelerde haberler ve röportajlar yayımlandı. Ağdaç ve Neophytou’nun Londra’da eğitim aldıkları sırada şekillendirdiği Kıbrıs Oda Orkestrası’nın 29 Aralık’taki “1. Kuruluş Yılı Konseri”nin biletleri için 05338603715, 0035998704219 veya 0035722410181 numaralı telefonları arayabilir, veya www.cychamber.com ile Cyprus Chamber Orchestra Facebook Sayfası’ndan bilgi edinebilir.