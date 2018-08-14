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Palaz Kaymaklı’dan ayrıldı

Palaz Kaymaklı’dan ayrıldı

Küçük Kaymaklı ile oyuncusu Yusuf Palaz karşılıklı olarak anlaşarak yolları ayırma kararı aldı

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K-Pet Süper Lig ekiplerinden Küçük Kaymaklı ile oyuncusu Yusuf Palaz karşılıklı olarak anlaşarak yolları ayırma kararı aldı. Yusuf Palaz sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile ayrılığı şu sözlerle duyurdu: “Kulübüm Küçük Kaymaklı ile konuşarak ayrılma kararı aldım. Hakkımızda hayırlısı ne ise o olsun.”

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