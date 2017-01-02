Palaz Değirmenlik’ten ayrıldı

K-Pet Süper Lig ekiplerinden Değirmenlik’te savunma oyuncusu Yusuf Palaz, kulüp ile görüşerek takımdan ayrılma konusunda anlaşma sağladı. Palaz’ın bu isteği Mesarya ekibi tarafından kabul gördü. Yusuf Palaz, sezon başında Küçük Kaymaklı’dan kiralık olarak transfer edilmişti. Yaşanan bu yol ayrımının ardından Palaz ile bazı Süper Lig ve Birinci Lig ekiplerinin ilgilendiği öğrenildi. Süper Lig’in Güzelyurt temsilcilerinden Yalova ile Birinci Lig’den Gönyeli, deneyimli savunmacı ile yakından ilgilenirken bir diğer Güzelyurt ekibi Baf Ülkü Yurdu da oyuncuyu transfer etmek isteyen kulüpler arasında.