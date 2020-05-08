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Pakistan’a gitmek isteyenler veya Pakistan’da bir iş kurmak, eğitim almak isteyen Türk vatandaşlarının en başta sorduğu sorular arasında Pakistan Vizesi ücretleri ne kadar şeklindedir. Biz de bugün sizlere bu konuda açıklık getirerek Pakistan’a gitmek isteyenlere yardımcı olmaya çalıştık. Pakistan Vizesi ücretleri ne kadar sorusunun haricinde; vizeyi nasıl alacağınız ve nereden almanız gerektiği konusunda da bilgiler verdik. Marina Vize Başvuru Merkezi ile çıkarabileceğiniz Pakistan Vizesi ve detayları…

Türk Vatandaşları Pakistan’a Giderken Vize Çıkarmak Zorunda Mı?

Türk vatandaşları arasından Pakistan’a gitmek isteyenler varsa bazı kişilere vize zorunluluğu bulunmaktadır. Bazılarına vize muafiyeti hakkı verilmiştir. Bu ayrım pasaporta bağlı olarak değişmektedir. Eğer yeşil pasaportlu bir Türkiye vatandaşıysanız bu durumda 90 günlük süreç için yapacağınız Pakistan gezilerinizde vize muafiyetiniz bulunmaktadır. Eğer bordo pasaportlu bir Türkiye vatandaşıysanız bu durumda sorumuzun yanıtı; vize çıkarmak zorunlu şeklinde olacaktır. Ancak Marina Vize Başvuru Merkezi olarak sizlere Pakistan Vizesi çıkartmak için hizmet sağlamaktayız. Bu konuda herhangi bir soru aklınızda oluşmasın.

Pakistan Vizesi Çıkartmak için Gerekli Evraklar Nelerdir?

Pakistan Vizesi çıkartmak için gerekli evraklar bulunmaktadır. Bu evrakları sizler için araştırdık. Evraklarınızı hazırlama konusunda Marina Vize Başvuru Merkezi’nden destek alabilirsiniz. Böylece Pakistan Vizesi başvurusu için en doğru yolu izlemiş olursunuz.

İngilizce olarak hazırlanmış vize talebine yönelik dilekçe yazılması gerekmektedir. Bu dilekçeyi hazırlama konusunda Marina Vize Başvuru Merkezi sizlere gerekli yönlendirmeleri yapmaktadır.

sizlere gerekli yönlendirmeleri yapmaktadır. Pakistan Vizesi başvuru formu el ile yazılarak doldurulmalıdır. Diğer vize türlerinden farklı olarak bu form İngilizce hazırlanmalı ve büyük harflerle yazılmalıdır. İngilizce hazırlayamayacak olmanız sizi hayallerinizden kesinlikle vazgeçirmesin. Çünkü; vize başvuru merkezi sizlere bu konuda da destek sağlamaktadır.

başvuru formu el ile yazılarak doldurulmalıdır. Diğer vize türlerinden farklı olarak bu form İngilizce hazırlanmalı ve büyük harflerle yazılmalıdır. İngilizce hazırlayamayacak olmanız sizi hayallerinizden kesinlikle vazgeçirmesin. Çünkü; sizlere bu konuda da destek sağlamaktadır. Pasaportunuz mutlaka yanınızda bulundurmanız gereken evraklar arasında yer almaktadır. Pasaportunuzun geçerlilik süresi bitmemiş olmalıdır. Ayrıca vize istediğiniz süre sonuna kadar da pasaportun geçerlilik süresi devam etmelidir. Pasaportunuzda 2 boş sayfa mutlaka yer almalıdır.

Pakistan Vizesi başvurusu için 2 adet fotoğrafınız yanınızda bulunmalıdır.

için 2 adet fotoğrafınız yanınızda bulunmalıdır. Pakistan Vizesi Davetiyesi elinizde hazır halde bulunmalıdır.

elinizde hazır halde bulunmalıdır. Eğer Pakistan Ticari Vize başvurusu yapacaksanız; Pakistan’daki işletmeden davetiye almanız gerekiyor.

yapacaksanız; Pakistan’daki işletmeden davetiye almanız gerekiyor. Son olarak da Pakistan’a gitmeye karar verdiğiniz zamana ait uçak rezervasyonunuzun fotokopisi konsolosluk tarafından sizlerden talep edilmektedir.

Pakistan Vizesi Türleri ve Sağladığı İmkanlar Nelerdir?

Pakistan Vizesi türleri denilince 6 farklı vize türünden ve sağladığı farklı imkanlardan söz etmek mümkündür. Pakistan’a hangi amaçla gideceğiniz almanız gereken vize türünün de değişmesine imkan vermektedir. Bu nedenle de aşağıda Pakistan Vizesi türleri hakkında bilgi alabilir. Daha sonra o vize türündeki başvurunuzu Marina Vize Başvuru Merkezi aracılığıyla yapabilirsiniz.

·Pakistan Turist Vizesi

Pakistan Turist Vizesi; Pakistan’ı gezmek, görmek ve oradaki tarihi, doğal yapılar hakkında bilgi edinilmek amacıyla alınan bir vize türüdür. Bu vize türü 90 günlük süreç içerisinde geçerli olmaktadır. Özellikle bordo pasaportlu Türk vatandaşlarının en fazla tercih ettiği vize türleri arasında yer almaktadır.

·Pakistan Aile Vizesi

Pakistan Aile Vizesi; Pakistan’da ailesi bulunan kişilerin oraya giderek ailesiyle ve akrabalarıyla hasret giderilmesi için çıkarılan vizedir. Bu vizenin çıkması için Pakistan’da yaşayan aile ve akrabalarınızdan bir Pakistan Vizesi Davetiyesi almanız gerekmektedir.

·Pakistan Ticari Vize

Pakistan Ticari Vize; Pakistan’da iş kurmak, şirkete ortak olmak amacıyla başvurulan vize türüdür. Bunun için aile bilgilerinize kadar her bilginizi konsolosluğa iletmeniz istenir. Ayrıca Pakistan’daki işletmelerden Pakistan Vizesi Davetiyesi almanız zorunludur.

Pakistan Öğrenci Vizesi

Pakistan Öğrenci Vizesi; Pakistan’da eğitim almak isteyen kişilerin başvurduğu vize türü olarak bilinmelidir. Özellikle üniversite öğrencilerinin tercih ettiği bir yöntemdir. Halihazırda Türkiye’de bir üniversite okuyan ve sonrasında öğrenci değişim programıyla Pakistan’da okumak isteyen kişilerin başvurduğu vizedir.

·Pakistan Yatırımcı Vizesi

Pakistan Yatırımcı Vizesi; Pakistan’da bir konuda yatırım yapmak isteyen ve oraya kaynak sağlayıp, kendisine ekonomik kar sağlamayı talep eden kişilerin başvurduğu vize türüdür. En zor alınan vize türlerinden biri olmasına rağmen Marina Vize Başvuru Merkezi ile bu işlem de kolay hale geliyor.

·Pakistan Basın Vizesi

Pakistan Basın Vizesi; Pakistan’da belli bir konuda haber yapmak isteyen, Pakistan’ı Türkiye’ye tanıtmak isteyen basın mensuplarının almak istediği vize türüdür. Bunun için belli bir basın kuruluşuna bağlı olarak çalışmanız önem arz etmektedir. Pakistan Basın Vizesi başvurusu da Marina Vize Başvuru Merkezi tarafından kolayca ve hızlı bir şekilde yapılmaktadır. Tek yapmanız gereken iletişim araçlarımızı kullanarak bizlerle iletişime geçmek olacaktır.

Pakistan Vizesi Ücretleri Ne Kadar?

Pakistan Vizesi ücretleri konusunda bilgi almak isteyen Türk vatandaşlarına bu konuda bilgi vermek istedik. Öncelikle vize ücretlerinin değişmesine etki eden bazı etmenler vardır. Bunlar arasında; vize için başvurulan zaman, vize başvurusu için tercih edilen başvuru merkezi, vize başvurusu yapılacak vize tipi yer almaktadır. Ancak Pakistan Vizesi ücretleri konusunda daha ekonomik bir yol izlemeyi tercih ederseniz; bunun için Marina Vize Başvuru Merkezi imdadınıza yetişmektedir. Hem işlerinizi kolay, hızlı ve profesyonel şekilde yaparken; hem de uygun fiyatları sizlere sunmaktadır. Bu yüzden tercih etmeniz gereken başvuru merkezini Marina Vize Başvuru Merkezi olarak belirlemeniz de fayda var. Eğer Ticari Vize almak isterseniz; bu durumda ödeyeceğiniz miktarın diğer vize türlerine göre artacağından da haberiniz olsun.

Pakistan Vizesi En Kolay Nereden Alınır?

Pakistan Vizesi en kolay Marina Vize Başvuru Merkezi tarafından verilmektedir. Bunun için başvuru merkeziyle 0212 530 04 31 veya 0541 963 17 14 telefon numaralarını kullanarak irtibata geçebilirsiniz. Eğer başvuru merkezinden online destek alacaksanız; info@marinavize.com veya https://www.marinavize.com adreslerini kullanabilirsiniz.

Marina Vize Başvuru Merkezi

Adres: Aksaray Mah. Teceddüt Sok No:19/3 Fatih, İstanbul

Telefon: (+90) 212 530 04 31

Mobil: (+90) 541 963 17 14

Fax: (+90) 212 530 04 31

Mail: info@marinavize.com

Web: https://www.marinavize.com

Pakistan Ankara Büyükelçiliği

Adres: Gaziosmanpaşa, İran Cd. No:37, 06700 Çankaya/Ankara

Telefon: (0312) 427 14 10