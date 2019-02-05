Paketten eski mont çıkınca yakalandı

Ülkemize kargo ile gelen şüpheli bir paket içerisinde iki gram meteamfethamin türü uyuşturucu madde bulunması üzerine, söz konusu paketin sahibi olan ve paketi almaya geldiği sırada tutuklanan B.D., bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis memuru Mehmet Sevinç, olayla ilgili bulguları aktardı. Sevinç, huzurda bulunan zanlı B.D.’nin adına 1 Şubat tarihinde yurt dışından kargo aracılığı ile adına gelen paket içerisinde eski bir mont olmasından şüphelenen gümrük görevlilerinin konu paket içerisinde yaptıkları aramada çeket içerisine zulalanmış 2 gram ağırlığında meteamfethamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde olduğu tespit edildiğini söyledi. Polis söz konusu paketin takibe alındığını ve paketi almaya gelen zanlı B.D.’nin suçüstü yakalandığını mahkemeye aktardı. Polis memuru Sevinç, mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini alınması gereken ifadeler ve tahlil sonucu beklenen emare olduğunu belirterek zanlının soruşturma maksatlı 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.