Paket servis motorunu çaldı

Lefkoşa’da meydana gelen motor hırsızlığı ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Ç.D., mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ferhat Kahveci, olguları aktardı.

Polis, zanlı Ç.D.’nin ‘Sirkat’ ve ‘Kasti Hasar’ suçlarından tutuklandığını belirtti. Kahveci, 24 Eylül tarihinde saat 20.00 raddelerinde Yusuf Güner’in kullanımında bulunan ve kontak anahtarı üzerinde park halinde bırakılan, Popeyes isimli işyerine ait Honda Fizy marka MH 898 plakalı motosikletin zanlı tarafından sirkat edildiğini söyledi.

Polis, 2 bin 400 TL değerindeki motosiklete monte edilmiş olan Termoking marka yemek taşıma kutusu ile kızağını kasten kırıp söküldüğünü belirtti. Polis, motosikletin ön ve arka plakalarının söküldüğüne, arka farını muhtemelen sert bir cisimle kırılıp, hasara uğratıldığını ve motosikletin koltuğundaki 350 TL değerindeki helmentin sirkat edildiğini mahkemeye aktardı.

Emareler zanlının gösterimi ile bulundu..

Polis, zanlının 25 Eylül tarihinde Lefkoşa’da tespit edilerek, tutuklandığını ve zanlının gösterimiyle yemek taşıma kutusu ile helmentin bulunduğunu belirtti.

Polis, zanlının ‘sirkat’ ve ‘kasti hasar’ suçlarından sabıkaları olduğunu söyledi. Polis, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Temay Sağer, zanlının yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması, 3 bin TL nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı bir kefilin 50 bin TL kefalet senedi imzalaması koşulları ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.