Paket paket uyuşturucu bıraktı

Boğazköy’de reklam panoları altında bulunan uyuşturucu meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı C.H.T. aleyhindeki soruşturma sürüyor. Zanlı ek süre talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru İbrahim Atabek, Boğazköy’de, bulunan reklam tabelaları altına zanlı tarafından bırakılan 10 ayrı şeffaf naylon pakette yaklaşık 280 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi ve 3 ayrı şeffaf naylon pakette yaklaşık 180 gram ağırlığında Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi bıraktığının tespit edildiğini söyledi.

Polis, bırakılan paketlerin tespit edilmesi üzerine pusu kurulduğunu ve olay yerine ZRH 367 plakalı araç zanlı S.A.’nın almaya geldiği sırada makul kuvvet kullanılarak suçüstü hali tutuklandığını kaydetti.

Atabek, araç içerisinde bulunan ve şuan aranmakta olan ismi tespit edilen bir zanlının ise ZRH 367 plakalı araç ile olay yerinden kaçtığını mahkemeye aktardı.

Soruşturma sürüyor

Polis, yapılan ileri soruşturmada Girne’de, park halinde bulunan ZRH 367 plakalı aracın tespit edildiğini ve içerisinde yapılan aramada yaklaşık 2 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, 1 adet içerisinde tütünle karışık Hint Keneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan ucu yanık sarma sigara ve 4 adet sarma sigara izmariti bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Polis, zanlı C.H.T.’nin ise tespit edilerek tutuklandığını mahkemeye aktardı.

Polis memuru Atabek, mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın devam ettiğini aranmakta olan bir şahsın olduğunu ve kayıp emareler olabileceğini belirterek 7 gün daha poliste tutukluluk talep etti.

Yargıç Özge Uğraşın zanlının soruşturma maksatlı 7 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.