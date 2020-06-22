Paket açıklandı: Turizm ve yüksek öğrenim için açılımlar

UBP-HP koalisyonunun Covid-19 salgını nedeniyle ekonomideki daralmanın etkilerini azaltmak amacıyla hazırladığı ve bugün Bakanlar Kurulu'nda onayladığı 2. Toplumsal Dayanışma Paketi, Başbakan Ersin Tatar tarafından açıklanıyor.

Bakanlar Kurulu'nun tamamlanmasının ardından Tatar, Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu ve Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy'la birlikte basın toplantısı düzenledi.

Tatar, sürdürülebilir bir yapı için turizm ve yüksek öğrenim için açılımlar yaptıklarını, reel sektör için bir takım düzenlemelere gittiklerini açıkladı.

Turizm ve yüksek öğrenime dayalı KKTC ekonomisinde önce sağlık sonra ekonomi dediklerini belirten Tatar, ciddi bir daralma yaşandığını ancak hükümetin bu sıkıntıların aşılması için çalıştığını ifade etti.

26 Mart 2020'de ilki açıklanan paketin ardından yapılan bir takım düzenlemelerle bugüne kadar gelindiğini söyleyen Tatar, Türkiye ile imzalanan anlaşma ile bir takım kaynak girişi sağlandığını belirtti.

İlk paketin 750 milyon TL'lik finans desteği olduğunu kaydeden Tatar, bugüne kadar yapılan destekle ilgili rakamsal bilgiler verdi.

Haziran-ekim arasında uygulanacak ikinci paketin işsizliğin önlenmesi, KOBİlerind esteklenmesi, ekonomik faaliyetlerin artırılması, reel sektörün 2021 kalkınma programına kadar desteklenmesi, finansa kolay ulaşım amaçladığını kaydeden Başbakan Tatar, paketin 1.144 milyon TL destek öngördüğünü, bunun 419 milyon TL'sinin istihdam desteği olacağını söyledi.

Başbakan Ersin Tatar, ciddi açılımlar yaptıklarını belirterek reel sektör ve altyapı sektörüne kamudan alacakların 385 milyon TL olan borcun bir ay içinde ödeneceğini, sosyal güvenlik primlerinin 7 ay fondan karşılanacağını, oluşturulacak ekonomik kurulun 3. paket için çalışacağını açıklayadı.Altyapı yatırımlarına hız verileceğini ve 500 milyon TL ayrıldığını kaydeden Tatar, maaş kesintilerinin en geç üç ay içinde ödeneceğini bildirdi.

(Ayrıntılar gelmeye devam edecek)