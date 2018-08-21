Pahalılığa rağmen 597 uçuş

Ayşe GÜLER

Kamuda 20 Ağustos Pazartesi gününün de ‘idari izin’ verilmesiyle 9 güne çıkan Kurban Bayramı tatilinde, Ercan Havaalanı’nda yoğunluk yaşanacak.

Sivil Havacılık Dairesi’nden alınan resmi bilgiye göre; 18 Ağustos ile 25 Ağustos tarihleri arasında toplamda 597 uçak seferi yapılacak.

Uzun bayram tatilini fırsat bilen yurttaşlar, yükselen bilet fiyatlarına rağmen yurt dışına akın edecek, binlerce yolcu da ülkeye giriş-çıkış yapacak.

Yolcular en fazla İstanbul, Antalya ve Ankara’yı tercih edecek.

GÜN, GÜN UÇAK SEFERLERİ…

Rekor, 18 Ağustos’taydı…

Kamuda bayram tatilinin başladığı 18 Ağustos Cuma günü ise Ercan Havaalanı’nın ‘en yoğun’ günü oldu.

Söz konusu tarihte 119 uçak seferi gerçekleşti.

Sivil Havacılık Dairesi’nden alınan resmi bilgiye göre, en fazla tercih edilen şehir İstanbul oldu.

Bu tarihte 27 gidiş, 28 geliş olmak üzere havayolu şirketleri İstanbul’dan toplamda 56 uçuş gerçekleştirdi.

Bununla birlikte bu tarihte Adana’ya 18, Ankara’ya 18, Antalya’ya 15, İzmir’e 6, Gaziantep’e 4, Hatay’a ise 2 uçuş yapıldı.

GÜN GÜN UÇUŞLAR: 18 Ağustos Cumartesi: 119 sefer

19 Ağustos Pazar: 77 sefer

20 Ağustos Pazartesi: 58 sefer

21 Ağustos Salı: 70 sefer

22 Ağustos Çarşamba: 56 sefer

23 Ağustos Perşembe: 74 sefer

24 Ağustos Cuma: 72 sefer

25 Ağustos Cumartesi: 71 sefer

Pazar günü 77 sefer yapıldı…

19 Ağustos’ta 77 uçak seferi yapıldı. Söz konusu tarihte İstanbul’a 45, Ankara’ya 11, Adana’ya 8, İzmir, Antalya ve Gaziantep’e 6’şar, Hatay’a 4, Dalaman’a 2, Çanakkale’ye 1 uçak seferi düzenlendi.

Dünkü uçak seferi toplamı: 58…

Arife günü olan dün, Ercan’da toplamda 58 uçak seferi yapıldı.

Uçuşların İstanbul ağırlıklı olması dikkat çekti. Dün İstanbul’a 16 gidiş, 16 da dönüş uçuşu olmak üzere toplamda 32 sefer yapıldı.

Bununla birlikte gidiş-dönüş olmak üzere Ankara’ya 8, İzmir’e 6, Adana’ya 5, Antalya’ya 3, Gaziantep ve Hatay’a da ikişer sefer yapıldı.

İlk günde de İstanbul yoğunluğu

Bayramın ilk günü olan bugün ise Ercan’da yoğunluk daha da artacak.

Dün 58 uçuşun gerçekleştiği Ercan’da, bugünkü uçak seferi sayısı 70’e çıkacak.

Diğer günlerde olduğu gibi bugün de İstanbul’a yapılacak uçak seferleri ilk sırada yer alacak, gidiş-dönüş olmak üzere toplamda 31 kez İstanbul’a sefer düzenlenecek.

Bunun yanı sıra Ankara’ya 11, İzmir ve Antalya’ya 8, Adana’ya 6, Bodrum, Hatay ve Gaziantep’e ise 2’şer uçak seferi yapılacak.

Diğer günlerde kaç uçuş yapılacak?

Ercan’daki yoğunluk, Bayramın ikinci günü az da olsa gerilese de diğer günler de artacak.

Yarın 56 seferin yapılacağı Ercan’da gidiş-dönüş toplamda 29 sefer İstanbul’a, 8 sefer Ankara’ya, 6 sefer Antalya’ya, 5 sefer Adana’ya, 4 sefer İzmir’e, 2’şer sefer de Hatay ve Gaziantep’e gerçekleşecek.

Bayramın son günlerine doğru, sefer sayılarında artış yaşanacak. Örneğin, bayramın 3. gününde çeşitli havayolu şirketleri toplamda 74 uçuş gerçekleşecek.

İstanbul’a 32, Ankara’ya 12, Antalya’ya 10, Adana’ya 8, İzmir, Gaziantep ve Hatay’a ise 4’er uçak seferi yapılacak.

Bayramın son günü olan 24 Ağustos’ta 72, 25 Ağustos Cumartesi günü ise gidiş-dönüş 71 uçak seferi gerçekleşecek.

Her iki günde de İstanbul, Ankara ve Antalya yoğunluklu olacak.