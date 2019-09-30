Dila ŞİMŞEK

Bay Kuzey Kıbrıs Süleyman Mullahasan, Mister Global’de Kuzey Kıbrıs’ı temsil etmek üzere Tayland’daki yarışmaya katıldı. 40 farklı ülkenin katıldığı uluslararası bir platformda yer alan Mullahasan, yaşadığı bu güzel tecrübeyi anlatıyor…

23 yaşındaki Mullahasan, İngiltere’de müzik bölümünden mezun olduktan sonra Girne Amerikan Üniversitesi’nde yüksek lisans eğitimi almaya başlamış. Birinci kademe olarak ‘fitness antrenörlüğü’ yaptığını kaydeden Mullahasan, Günkut Ajans ile çalışıyor.

“En büyük isteğim ülkemi bu unvanla yurtdışında temsil etmekti”

2018 yılında Günkut Ajans’ın köklü organizasyonu Bay Kuzey Kıbrıs’ta birinci gelmenin gururunu yaşayan Mullahasan, “En büyük isteğim ülkemi bu unvanla yurtdışında temsil etmekti. Bunu gerçekleştirdiğim için çok mutluyum ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diyor.

“Benim için paha biçilmez bir gururdu…”

“40 farklı ülkenin katıldığı uluslararası bir platformda yer aldım ve çok güzel dostluklar edindim. Çok güzel tecrübeler, çok değerli anılar biriktirdim. Sosyal medyada dünyanın dört tarafından destekçilerim oldu. Venezüella, Amerika, Hindistan, Endonezya ve birçok ülke beni favorileri olarak gördü. Adıma fan sayfaları açıldı, videolar hazırlandı. Güzellik yarışmaları kritik siteleri, bloglar ve ülkem bana çok güzel yorumlarda bulunarak destek oldular” diyerek sevincini paylaşıyor.

“Özellikle fillerin korunmasına yönelik yardım kampanyaları ve atölye çalışmalarında yer aldık”

Tayland’daki yarışmanın misyonunun Bay Kuzey Kıbrıs’la aynı olduğunu dile getiren Mullahasan, anlamlı ve amaçlı bir etkinlik olduğunu, birçok yardım derneklerine bağışta bulunulduğunu ifade ediyor. “Özellikle fillerin korunmasına yönelik yardım kampanyaları ve atölye çalışmalarında yer aldık” diyor.

“Amacı ve anlamı olan ‘güzelliklerde’ yer almaya devam etmek istiyorum”

Mullahasan sözlerine şöyle devam ediyor: “Kişisel antrenörlük yapıyorum ve yüksek lisans eğitimi alıyorum. Hedefim, eğitimimi doktora ile sürdürmek ve Bay Kuzey Kıbrıs, Mister Global gibi amacı ve anlamı olan ‘güzelliklerde’ yer almaya devam etmek…”