Özyüksel Mobilya hırsızlığıyla ilgili iki tutuklu

Lefkoşa’da faaliyet gösteren Özyüksel Mobilya isimli işyeri içerisinde meydana gelen hırsızlık meselesi ile ilgili olarak şüpheli görülen ve tutuklanan zanlılar R.Ö ve S.Ö tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı, haklarında 2’şer gün tutukluluk emri alındı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Kemal Erdelhun, 10- 11 Aralık tarihleri 18.30-08.00 saatleri arasında, Lefkoşa bulunan ve işletmeciliğini Recep Yüksel’in yaptığı Özyüksel Mobilya’ya ön kapısına hasar verilerek girildiğini belirtti.

İşletmeye giren meçhul şahıs veya şahısların ikinci kattaki ofis odasında, masanın çekmecesinde muhafaza edilen 30 bin TL nakit para, Çeşitli Bankalara ait müşteri çekleri ve iş yerine ait boş çek yapraklarını ve kamera kayıt cihazını çalıp ayni yerden çıkış yaptıklarının tespit edildiğini de söyledi. Erdelhun olayın polisin bilgisine 11 Aralık 2019 tarihinde rapor edilmiş olup soruşturma başlatıldığını, olay yerinde yapılan kamera görüntülerinden tespit edilen aracın zanlı S.Ö’nün tasarrufunda bulunduğunu ve zanlının soruşturma amaçlı şubeye celp edildiğini ve yapılan soruşturmada erkek arkadaşı R.Ö’nün de önceden Özyüksel Mobilya isimli iş yerinde sorumlu olarak çalıştığı tespit edildiğini söyledi.

Polis zanlı R.Ö’nün de olayda bağlantısı olabileceği düşünüldüğünden tutuklandığını mahkemeye aktardı. Polis meselenin çok geniş kapsamlı olarak incelendiğini alınan kamera görüntülerinin incelendiğini ve zanlıların yapmış oldukları beyanların araştırılacağını belirterek zanlıların lehine veya aleyhine olabilecek hususların ortaya çıkarıla bilmesi için zanlıların iki gün daha poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlıların soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.