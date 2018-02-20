Özyiğit: “Yasa dışı yurttaşlıklara gereği yapılacak”

Eğitim ve Kültür Bakanı, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, İçişleri Bakanlığı'nca bugüne kadar verilen vatandaşlıklar konusunda bir araştırma yapıldığını; keyfi ve yasa dışı verilen vatandaşlıklar varsa iptal edileceğini söylediklerini ve bu sözün halen arkasında olduklarını söyledi. Özyiğit, YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu'nun vatandaşlığının yasa dışı olduğunun tespiti halinde, onun için de gereğinin yapılacağını ifade etti. Cemal Özyiğit, Kıbrıs Genç TV'de yayımlanan Er Meydanı programında Mustafa Alkan'ın sorusu üzerine Bertan Zaroğlu'nun vatandaşlığıyla ilgili tartışmalar konusunda da açıklama yaptı. Konunun bugün Bakanlar Kurulu'nda gündeme gelip gelmediği sorusuna karşılık, "Bu konu spesifik olarak gündeme gelmedi ama vatandaşlıklar konusunda bir araştırma bir çalışma yapılıyor. Bertan Zaroğlu da bu vatandaşlıkların parçasıdır. Muhtemelen o da önümüzdeki günlerde bu geniş çalışmanın içinde gelecek. Bizim hassasiyetlerimiz bilinir. Keyfi, yasa dışı verilen vatandaşlıklar varsa iptal edileceğini söyledik. Biz halen bunun arkasındayız. Hükümet programına da koyduk bunu... İçişleri Bakanlığı bu çalışmaları yapacak getirecek. Eğer Bertan Zaroğlu'nun vatandaşlığında da keyfi ve usulsüz olduğu görülürse ne gerekirse yapılacak. Bunda tereddüt etmeye gerek yok" dedi. Milli Eğitim ve Kültür Bakanı, TDP Genel Başkanı Özyiğit, yasa dışı kararlar alındıysa, yasa dışı uygulamalar yapıldıysa tüm bunların da masaya yatırılacağını ifade ederek "Anomalileri, yasa dışılıkları buldukça gündeme getirip bunları hep birlikte değerlendireceğiz. Kimseyle kişisel bir şeyimiz yoktur. Kim olursa olsun diyoruz. Yapılan neyse tümü değerlendirilecek. Yasa dışı, keyfi usulsüzse gereken yapılacak" ifadelerini kullandı.