Özyiğit: UBP- HP Koalisyonu görünüyor…

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı bugün de Hükümet arayışları çerçevesinde siyasi partilerle görüşmeyi sürdürüyor.

Bugün ilk olarak TDP Genel Başkanı’nı kabul etti. Cemal Özyiğit Cumhurbaşkanı Akıncı ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, hükümeti bozanların kurma zorunluluğuna işaret etti, UBP-HP Koalisyonu’nun göründüğünü belirtti.

Özyiğit’in açıklamaları şöyle:

“Parti Meclisimizde genel değerlendirme yaptık. Hükümeti bozanların hükümet kurma zorunluluğu vardır. Bir an önce kurulmalıdır, ülke hükümetsiz kalmamalıdır. Türkiye neredeyse 1 yıldır maddi olarak Kıbrıs’a bir katkı sağlayamıyor. Biz son zamanlarda kaynak yaratma ve gider azaltma çalışmaları yapıyorduk, bunların bir an önce sonuçlanması ve Kıbrıs Türk Toplumu’nun kendi ayakları üzerinde durur yapıya kavuşması gerekiyor.