Özyiğit: “Tek katlı binada akıl almaz olay, iddialar araştırılmalı”

Meltem SONAY

TDP Genel Başkanı, eski Eğitim Bakanı Cemal Özyiğit, çöken okul inşaatını Meclis gündemine taşıdı… Tek katlı bir binada böyle bir olayın meydana gelmesinin akıl almaz olduğuna vurgu yapan Özyiğit, 8 aylık işin 40 günde bitirilmesinin istendiğine’ ilişkin iddianın araştırılması gerektiğine işaret etti.

TDP Genel Başkanı, eski Eğitim Bakanı Cemal Özyiğit, o gençlerden birinin babasının da vefatı dolayısıyla bir yıl önce yaşanan sel felaketinde kaybedilen 4 canı anımsattı, soruşturmaya ilişkin raporun bir an önce yayınlanması gerekliliğine işaret etti.

Girne’de çöken okul inşaatına ilişkin konuşan Özyiğit, okul eksiklikleri ve ihtiyaçlarına işaret etti, özellikle Girne’de Püsküllü mevkiinde bir okul yapımı için proje hazırlatıldığını ve onayının da alındığını hatırlattı.

İhaleye geç çıkıldığını öğrencilerin de kendilerinin hiç onaylamadığı şekilde özel bir okula yönlendirildiğini söyleyen Özyiğit, inşaatı süren okul binasının da çöktüğüne işaret etti.

İnşaatın planlama ve inşaatın gözetimi ve denetimi altında olduğunun söylendiğini ancak, tek katlı bir binada böyle bir olayın meydana gelmesinin akıl almaz olduğuna vurgu yapan Özyiğit, YENİDÜZEN’de yer alan bir müteahhide ait ‘8 aylık işin 40 günde bitirilmesinin istendiğine’ ilişkin iddianın araştırılması gerektiğine işaret etti.