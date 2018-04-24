Özyiğit rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit hastaneye kaldırıldı.

Özyiğit’in akşam saatlerinde, burun kanaması nedeniyle Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı kaydedildi.

Bakan Özyiğit’in sağlık durumunun iyi olduğu ve yapılan müdahalenin ardından, taburcu edildiği belirtildi.