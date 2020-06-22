Özyiğit: “Neden sadece Üstel’in kellesi gitti?”

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, ‘özel uçuşla’ gelenlere Bakanlar Kurulu’nun ‘olur’ verdiğine işaret etti.

Hükümet ortakları arasında restleşme olduğunu ve birilerinin de pay çıkarmak için ‘kelle istediğini’ savunan Özyiğit, bundan sonrasında ise ‘trajikomik’ bir durum sergilendiğini belirtti.

Başbakan’a ‘neden sadece Üstel’ diye soran Özyiğit, Polis’ten gelen rapora ilişkin de bilgi istedi.