Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar, hükümet kurma çalışmaları kapsamında Toplumcu Demokrasi Partisi’ni (TDP) ziyaret ederek, genel başkan Cemal Özyiğit ile görüştü.

Görüşmeye Tatar’ın yanı sıra UBP Genel Sekreteri Hasan Taçoy, milletvekilleri Özdemir Berova, Dursun Oğuz ve Nazım Çavuşoğlu katılırken, TDP’den de Genel Sekreter Halil Hızal, milletvekili Zeki Çeler, MYK üyeleri Deniz Birinci ve Safiye Özaltıner görüşmede yer aldı.

Özyiğit: “Kurulacak Hükümet modeli belli”

Görüşmeden sonra basına açıklama yapan TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, hükümeti bozanların hükümeti kurma sorumluluğu bulunduğunu söyleyerek, konuşulmakta olan bir hükümet formülü bulunduğunu, bir an önce hükümetin kurulması gerektiğini belirtti.

"4’lü koalisyon hükümeti istifasını Cumhurbaşkanına sundu. Tatar’a hükümet kurma görevini verdi. O da bugün görüşmeler yapıp, gerekli değerlendirmeleri yapacak. Hükümet konusunda ilk baştan itibaren hükümeti bozanların hükümet kurması gerektiğini söyledik. Uzun zamandır ismi geçen hükümet modeli vardır. Bir an önce hükümet kurulmalıdır. Acilen çözüm bekleyen sorunlar var. Bu sorunlarla ilgili görüş ve düşüncelerimizi aktardık. Kıbrıs Türk’ünün geleneklerine uygun kahve içtik, sohbet yaptık. Umarım yeni hükümet kurulur. Hükümet içerisine girmek gündemimizde yok. Kurulabilecek hükümet modeli belli.”

Özyiğit, toplumun kaybedecek zamanı olmadığını, acil çözüm bekleyen sorunlar bulunduğunu, toplantıda UBP heyetine bunları aktardıklarını kaydetti.

Özyiğit, UBP heyeti ile kahve içip sohbet ederek, başarı dilediklerini söyledi.

Tatar: “Hükümet modeli üzerinde uzlaşılmalı”

““Bugün 4. kahvemiz oldu. YDP ile 5. kahvemizi içeceğiz. Demokrasi kültürü, birbirimize yakınlığımız, anlayışımız güzel. Meclis’te görüşüyoruz. Kamuoyu önünde de dostlukla da bağlanabileceğimizi gördük. Bu konuda tabanımıza da mesajlar veriyor. Bunlar demokrasinin gereği.

3 alternatif var, CTP, HP bunlar olmazsa seçime gitmek. TDP olarak bu işin içerisinde olabilirsiz. Seçim Yasası’nın değişmesi gerekiyor. Meclis kapanmadan bunun üzerinde çalışmamız gerekiyor. İçinde bulunduğumuz koşullarda memlekette hükümet boşluğu var, devam etmesi doğru değil.

En erken zamanda hükümet modeli üzerinde uzlaşmak en doğrusu... Bu olmazsa, süreç seçime kadar götürebilir.”

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar da, demokrasi kültürü ve anlayışı çerçevesinde siyasi partilerle gerçekleştirilen görüşmelerin ve partilerin birbirleriyle kaynaşmasının demokrasinin bir güzelliği olduğunu ifade etti.

Tatar, hükümet kurma çalışmalarına yönelik üç alternatif bulunduğunu söyleyerek bunları; UBP - CTP, UBP - HP veya bir seçim hükümeti kurarak erken seçime gitme olarak açıkladı. Tatar, erken seçime gidilecekse, TDP’nin de erken seçim hükümeti içinde olabileceğini söyledi.

Erken seçime gidilecekse, Cumhuriyet Meclisi kapanmadan Seçim Yasası’nın değiştirilmesi gerekeceğini dile getiren Tatar, içinde bulunulan koşullarda hükümet boşluğunun devam ettirilemeyeceğini, sorumluluk bilinciyle uzlaşıya varılmasının en doğrusu olacağını kaydetti.

Partilerle temasta olmanın önemine işaret eden Tatar, “KKTC halkı için en iyisini yapmak hepimizin görevidir” dedi.

Tatar’ın ardından yeniden söz alan Özyiğit, erken seçim hükümetinde olacakları şeklinde bir taahhüt içine girmediklerini, böyle bir alternatifin ortaya çıkması halinde değerlendirileceğini, öyle bir gündemleri bulunmadığını söyledi.