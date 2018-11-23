Özyiğit: “Hileli taşımacılığa inceleme”

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, 924 milyon 87 bin 300 TL’lik Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı bütçesini oy çokluğuyla kabul etti.

2019 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı görüşmeleri dün de devam etti. Bütçe görüşmelerine 13 Kasım’da başlayan komitenin önceki günkü toplantısı gece saat 01.00 sıralarında sona erdi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit’in de hazır bulunduğu toplantının son oturumda Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı bütçesi görüşülüp, onaylandı.

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi bugün saat 10.00’da yeniden bir araya gelecek. Komitenin bugünkü toplantıda Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile Turizm ve Çevre Bakanlığı bütçelerini görüşmesi öngörülüyor.

Berova: “Masal alemi”

İlk sözü alan UBP Milletvekili Özdemir Berova, Milli Eğitim ve Bakanlığı’nın 9 aylık icraatlarını “masal alemi” olarak niteledi.

Berova, 796 milyon TL’lik bir tadil bütçesiyle 2019 bütçesinin 924 milyon TL’ye çıkarılması konusuna değinerek, Maliye Bakanlığı’nın Eğitim Bakanlığı’na çok ciddi bir eksiklik yarattığına işaret etti.

Türkiye desteklerine bakıldığında “0” rakamlarıyla karşılaşılmasını eleştiren Berova, DAÜ’nün 30-35 milyon, LAÜ’nün ise 19 milyonluk bir kaynak istemiyle Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na geldiğini, ancak bu üniversitelere ayrılan kaynağın geçen yılla ayni düzeyde olduğunu söyleyerek, durumu eleştirdi.

Yönetim alanı içinde bol sıfırlı sayfalarla karşılaşıldığına işaret eden Berova, 2019 bütçesi içinde Girne bölgesine bir ilkokul ve karkas halindeki bir binanın tamamlanarak bir orta öğretim kurumu halinde getirilmesi, İskele kolejinin bir yıl içinde tamamlanmasına yönelik bütçesel olarak hiçbir ekonomik faaliyet görülmediğini söyledi.

Yeni okulların yapılması konusunda Merkezi İhale Komisyonu’nda hiçbir okul bulunmadığına işaret eden Berova, taşımacılık konusundaki bütçeye de değinerek, bu bütçenin 2019 taşımacılığını kaldıramayacağına işaret etti.

Çıraklık Eğitim Merkezi’ne verilen 250 bin TL’lik artışı olumlu bulduklarını dile getiren Berova, özel eğitim için öngörülen bütçenin bu yıl düşürülmesini eleştirdi.

Bakan Özyiğit’in eğitim yılı başında kolej sınav şeklinin değişeceğini söylediğini, ancak bu konuda değişiklik yapılmadığını belirterek, bu konuda bir açıklama istedi.

Talim Terbiye Dairesi’nin gayri yasal karar üretmek noktasında olduğuna işaret eden Berova, kadroların tamamlanamamasını eleştirdi.

Denetmenlik kadro sınavlarının hala yapılamamasını da eleştiren Özdemir Berova, bakanlığın başka önemli bir sıkıntının ise elektrik ödemeleri olduğunu vurguladı.

Okullarda eksikleri tamamlama adına öğrenci ve velilerden para toplanmasını eleştiren Berova, 2019’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayacak para olmamasını da eleştirdi.

Öğretmen kadrolarındaki eksikliklere de değinen Özdemir Berova, Genel Orta Öğretim’de 16 tane öğretmen eksikliği bulunduğunu vurguladı.

Kültür Dairesi’nin bütçesine de değinen Özdemir Berova, kültür faaliyetleri için ayrılan bütçenin de yeterli olmadığına işaret etti.

Berova, geçen süre içinde yanan tiyatro binasının yerine yenisinin yapılmasını beklediklerini, ancak bunun gerçekleştirilemediğine dikkat çekti.

Gündüz: “Kermiya bölgesindeki arazi ile ilgili gelişme var mı?”

UBP Milletvekili Menteş Gündüz, Kermiya bölgesinde üniversite için bir arazi olduğuna işaret ederek, bu konuda bir gelişme olup olmadığını sordu.

Amcaoğlu: “2019’da ders kitaplarını basamama ve öğretmen atamalarını yapamama gibi sorun yaşanmamalı”

UBP Milletvekili Olgun Amcaoğlu da, diğer bakanlıklara yüzde 25’in üzerinde artış yapılırken, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı bütçesinde neden yüzde 16’lık gibi bir atış yapıldığını sordu.

Stratejik eğitim planı taslağının ne durumda olduğunu soran Amcaoğlu, burs kriterlerinin neyinin yeniden belirleneceğini öğrenmek istediğini dile getirdi.

Taşımalı eğitim masraflarında kısıtlamaya gidilmesinin esas amacını soran Amcaoğlu, bu bütçe yapısıyla 2019’da ders kitaplarını basamama ve öğretmen atamalarını yapamama gibi bir sorun yaşanmaması temennisinde bulundu.

Taçoy: “Çocuk Esirgeme Kurumu çalışıyor mu?”

UBP Milletvekili Hasan Taçoy da, Çocuk Esirgeme Kurumu’nun durumunu, çalışıp çalışmadığını sorarak, ya buranın daha fazla çalışmasını, ya da buranın başka bir şekle sokulması gerektiğine vurgu yaptı.

Taçoy, yükseköğretimde akademisyen yetiştirmek için ayrılan bütçenin kaldırılmasını eleştirdi ve bakanlığın bugüne kadar belirttiği işlerin yüzde 20’sini bile yapamadığını ileri sürdü.

Hamzaoğulları: “Üniversitelerde kaliteli hizmet verilmeli”

CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları da, kendisinin en büyük rahatsızlığının çarpım tablosunu bilmeyen üniversite mezunları olduğu ifade ederek, üniversitelerde kaliteli hizmet verilmesi gerektiğini kaydetti.

Taşımacılık konusunun çözülebileceğine inanç belirten Hamzaoğulları, 200 TL’lik sözleşmeyle yapılan taşımacılığın, taşımacılığı yapan kişiyi maddi olarak kurtarmayacağını söyledi.

Karpaz’da bir kütüphane projesi olduğunu ancak bunun hayata geçirilemediğini ifade eden Hamzaoğulları, para bulunursa buna öncelik verilmesini istedi.

Bölgedeki bazı okulların birleştirilmesi konusuna değinen Hamzaoğuları, yeni dönemde Mehmetçik ortaokuluna hazırlık sınıfı yapılmasını, Büyükkonuk ile Yedikonuk ilkokullarında ise büyükler küçükler sınıfı oluşturulmasını talep etti.

Özyiğit: “Öğrenci kayıt sistemi iyi işliyor”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit de, bazı konuların daha iyi açıklanması açısından burada ortaya konulanların önemli olduğunu vurguladı.

Hileli taşımacılık yapıldığını, bunun için bazı tedbirler alındığını ve izin kuruluyla çalışma yapıldığını ifade eden Özyiğit, bunların incelemede olduğunu kaydetti.

Özyiğit, haksız kazançlar önlenirse ve Kar-İş’le anlaşılırsa, refakatçilerin sabah bölgesinden toplayacağı çocukları toplayıp okula götüreceğini ve okul müdürünün vereceği işleri yapacağını, okul bitiminde de çocukları tekrar toplayarak, evlerine teslim edeceğini anlattı.

İki katlı binada özel eğitim yapılmasının doğru olmadığını, bu konuda bir düzenleme yapıldığına işaret eden Özyiğit, Erenköy Kütüphanesi konusunda projenin hazır olduğunu, kaynağın ise Türkiye’den istendiğini kaydetti.

Siyasi nedenlerle kurulan üniversitelere işaret eden Özyiğit, kendilerine ön izin başvurunda bulunan üniversitelere hemen izin verilmediğini ve bunların enine boyuna incelendiğini söyledi. Özyiğit, yükseköğretimde kalitenin arttırılmasından yana olduklarını vurguladı.

Öğrenci kayıt sistemine değinen Özyiğit, bu sistemin sağlıklı bir şekilde işlediğine işaret etti.

Akademisyen yetiştirme için çalışmaları olduğunu, burs tüzüğünün bakanlar kurulunda olduğunu ve bunun yeniden düzenleneceğini ifade eden Cemal Özyiğit, kurallara ve koşullara uyulduğu takdirde hak edenlere burs verileceğini vurguladı.

Eğitim Bakanlığı bütçesinin yüzde 16 arttığının doğru olmadığını, bunlara daha Türkiye yardımlarının eklenmediğini ifade eden Özyiğit, reel artışın yüzde 30’larda olduğunu dile getirdi.

Ülkede toplam 62 noktada köy kadın kursu olduğuna işaret eden Özyiğit, yükselmeler konusunda yapılan çalışmaları anlattı.

23 Nisan ödenekleri konusunu göreve geldiklerinde önlerinde bulduklarını belirten Özyiğit, kullanmadıkları kalemlerden ödenekler ayırarak, ödemlerin yapılacağını kaydetti.

Özyiğit, DAİ ve DAK konusunda usulüne ve kurallara uygun olarak, imzalanan anlaşmalara bağlı kalarak, gerekenlerin yapılacağını ifade etti.

Cemal Özyiğit, bu yıl Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın 2019 bütçesinde hane halkı kaleminin alınmadığını, geçen yıl ise bu kalemin özel eğitim kurumlarında kullanılmak üzere iki tane engelli aracı almak için kullanıldığını vurguladı.

Komite daha sonra 924 milyon 87 bin 300 TL’lik Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı bütçesinin genel görüşmesi tamamlayarak, bütçeyi oy çokluğuyla kabul etti.