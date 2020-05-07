Özyiğit: “Halkın tedirgin olması gayet doğaldır”

Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Cemal Özyiğit, son günlerde deniz limanlarından ülkeye yapılan girişlerin toplumda haklı olarak tedirginliğe neden olduğunu belirterek, “2 aydır evine kapanan, işinden aşından olan, olağanüstü günlerden geçen halkın, bu tür risk içeren gelişmelerden rahatsız olması gayet doğaldır” dedi.

Özyiğit, Bakanlar Kurulu kararıyla tüm limanların yolcu girişine kapalı olduğu bir dönemde yine Bakanlar Kurulu kararıyla bu yasağın delinerek çeşitli alanlarda çalışmak üzere sivil kişilerin ülkeye getirildiğini, Bakanlar Kurulu kararı olmadan ayrıca 447 askerin Girne, 86 asker ile 20 asker ailesinin de Mağusa limanından ülkeye giriş yaptığını ileri sürdü.

Özyiğit yaptığı yazılı açıklamada, “Asker ve asker ailelerinin ülkeye gelişleri ile ilgili Sağlık Bakanı Müsteşarı ‘Gelen asker ve aileleri ile ilgili bize bilgi verilmedi. Onlara müdahale edemedik’ ifadelerini kullanırken, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan ise ‘Tüm koordine Sağlık Bakanlığındadır’ dedi” ifadelerini kullandı.

Özyiğit, “Öyle anlaşılıyor ki sürecin en başından beri yaşanan koordinasyonsuzluk ve plansızlık 2 ay geçmesine rağmen halen sürmektedir. En çok işbirliği yapması gereken 2 bakanlık bu şekilde çalışırsa, bu şekilde çelişen açıklama yaparsa, toplum da doğal olarak her türlü endişeyi duyar, ancak güven duymaz” dedi.

Bu dönemin en çok dikkatli olunarak sıfır risk ile hareket edilmesi gereken dönem olduğunu belirten Özyiğit, en ufak bir hatanın bile toplum olarak çok büyük bedeller ödememize neden olabileceği uyarısında bulundu.

Kıbrıs’a yeni celp için sevk edilen asker ailelerinin, Sağlık Bakanlığı ile karantina konularını istişare etmeden adaya getirildiği yönünde iddialar olduğunu da savunan Özyiğit, “Umarız bu iddialar doğru değildir, çünkü böylesi olağanüstü, işbirliği ve koordineyi artırmamız gereken, daha da önemlisi bilimin yolundan gitmemiz gereken bir dönemde risk içeren kararlara imza atmak doğru değildir” dedi.