Özyiğit: “Okul etraflarında çocuklarımızı olumsuz yönde etkileyecek olası bir misyonerlik ya da tarikat faaliyetinin ilgili diğer bakanlıklarla koordineli biçimde geniş çaplı bir araştırma gerektirdiği sonucuna vardık”



Eğitim Bakanı Cemal Özyiğit, Namık Kemal Lisesi ve Girne Maarif Anaokulu önünde fotoğraflara yansıyan ‘Cüppeli ve sarıklı kişilere’ ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Özyiğit, denetmenlerin toplanan veriler ışığında hazırladığı raporu Bakanlar Kurulu’na getireceğini ifade ederken, ‘geniş çaplı araştırma’ gerekliliğine işaret etti.

Özyiğit’in açıklaması şöyle:

“Son günlerde basında çıkan ve iki okulumuz etrafında gelişen olaylar ile ilgili önceki gün sabah itibarı ile denetmenlerimizi görevlendirdiğimizi ve toplanan veriler ışığında arkadaşlarımın oluşturduğu raporu Bakanlar Kurulu gündemine bizzat getireceğimi bildirmek isterim.

İlk tespitlerimizde okul sınırlarımız içerisinde gerçekleşen bir olay olmadığı, Girne'de yaşanan olayın aslında birkaç ay önce gerçekleştiği, ancak okul etraflarında çocuklarımızı olumsuz yönde etkileyecek olası bir misyonerlik ya da tarikat faaliyetinin ilgili diğer bakanlıklarla koordineli biçimde geniş çaplı bir araştırma gerektirdiği sonucuna vardık.

İlk günden beri söylediğimiz bilimsel, demokratik ve laik eğitim anlayışından kesinlikle taviz verilmeyeceğini ve bu gibi konularda hassas davranacağımızı tekrardan belirtmek isterim”.