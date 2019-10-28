Özyiğit: Genelgeyle ‘Tüzüğe yumuşatma’…

Meltem SONAY

Meclis Genel Kurulu toplandı. Genel Kurul’da ilk sözü geçtiğimiz hafta yürürlüğe giren İkamet İzinleri ve Vizeler Tüzüğü’ne ilişkin konuşmak üzere TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit aldı.

Uzun zaman sonra yasada yapılan değişikliğin ‘önemli ve olumlu’ olduğu görüşünü belirten Özyiğit, “Tam da arzuladığımız, istediğimiz değil. Bazı alanlarda halen kimlikle girişin süreceği görülüyor” dedi, kapsamlı değişiklik için İçişleri Bakanı ve ekibine de teşekkür etti.

‘Tüzüğün ardından çıkan genelgelere’ de işaret eden Özyiğit, “Bir Tüzük Genelge ile değiştirilebilir mi” diye sordu.

“Nasıl uygulanacak, kontrol ve uygulama nasıl yapılacak” diye soran Özyiğit, uygulamaya ilişkin endişelerini belirtti.

Havaalanında ‘gerekli soruların’ sorulup sorulmayacağını, vizelerin de o sorular doğrultusunda mı verileceğini soran Özyiğit, ’90 günlük’ vizeleri olanların süresinin dolması durumunda nasıl uyarılacağını da sorguladı.

‘Kontrolünü kim nasıl yapacak’ diyen Özyiğit, süresi dolup uyarılan ancak ülkeden de çıkmayanlarla ilgili uygulamanın da ne olacağını sordu.

Genelgenin ‘yumuşatma’ değil uygulama bağlamında yayınlanması gerekliliğine işaret eden Cemal Özyiğit, vatandaşlık konusunu da gündeme getirdi, uluslararası hukuka uygun bir yasa yapılması gerektiğini belirtti.

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars:

“Genelge ile TC Vatandaşlarına ek kolaylıklar getirildi”

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, İkamet İzinleri ve Vizeler Tüzüğü’nün 23 Ekim 2019 tarihi itibarıyla yürürlüğe girdiğini, Bakanlar Kurulu’ndan Temmuz’da geçen tüzüğün, ‘ortaya çıkabilecek sıkıntıları’ görebilmek adına 90 gün içerisinde yürürlüğe girmesinin öngörüldüğünü aktardı.

Şu anda 6 ilçede Polis Müdürlükleri’nin yanı sıra, İçişleri’nin sitesinden ‘Onlıne vize’ uygulamasının yapılabildiğini kaydeden Baybars, bu genelge ile ülkedeki yabancıların kayıtlılıktan muaf tutulmadığını da söyledi.

Genelge ile yapılan tek şeyin TC Vatandaşlarına, tüzükte belirtilen hususlara ilave kolaylıklar getirilmesi olduğunu söyleyen Baybars, bu kolaylıkların 65 yaş üzeri yabancılara da sağlandığını belirtti.

Baybars, Özyiğit’in soruları üzerine takibatta bir sorun olmayacağını da söyledi. Forma girilecek bilgilerin vize seçeneğini de ortaya çıkaracağını söyleyen Özyiğit, giriş noktalarında da aynı bilgilerin Muhaceret Memurlarına verileceğini kaydetti.